جدل سعودي جديد: "راتب اللاعب العالمي على رأسها".. شروط إعادة الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية للنادي العاصمي

وإذا نظرنا إلى ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالله البرقاوي؛ فإن كل المؤشرات قد تذهب إلى عملاق الرياض النصر، رغم عدم ذكره اسم النادي.

صحيفة "الرياضية" ذكرت في وقتٍ سابق، أن إدارة شركة نادي النصر سحبت صلاحيات الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو "الرئيس التنفيذي"، وسيماو كوتينيو "المدير الرياضي".

بعدها.. قيل إن سحب الصلاحيات من هذا الثنائي؛ جاء بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع النصر من تسجيل صفقات جديدة.

هذه العقوبة استمرت لفترة قليلة، دون الكشف عن أسبابها الحقيقية؛ قبل أن يتم حل الأزمة بشكلٍ رسمي، حسب ما أعلن النصر.

أيضًا.. انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من صحيفة "أبولا" البرتغالية؛ تفيد أن النصر سيعيد الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو، ضمن مناقشات التفاهم مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

رونالدو دخل في "إضراب" عن المشاركة بمباريات النصر؛ بسبب عدم رضاه عن ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة لرغبته في إعادة الصلاحيات إلى صديقيه سيميدو وكوتينيو - كما قيل -.

وبالتالي.. كل ما ذكره البرقاوي؛ سنجد أنه ينطبق على نادي النصر، ولكننا لا نريد أن نجزم على الرغم من ذلك.