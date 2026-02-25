Getty
أندريه أونانا مصمم على استعادة مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد من سين لامينز بعد انتهاء فترة إعارته إلى طرابزونسبور
أونانا في تركيا مع طرابزونسبور
قضى أونانا عامين في مانشستر يونايتد، لكن فترة وجوده في النادي كانت مليئة بالأخطاء الفادحة التي جلبت الكثير من الانتقادات للحارس. حصل على إعارة إلى طرابزونسبور بعد أن قرر يونايتد التعاقد مع لامينز في الصيف من رويال أنتويرب. لا تتضمن إعارة أونانا خيار الشراء، مما يعني أنه سيعود إلى مانشستر في نهاية الموسم. في غضون ذلك، فرض لامينز نفسه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد وأثبت نفسه كحارس المرمى الأول للفريق بسلسلة من العروض الرائعة مع الشياطين الحمر.
أونانا يريد فرصة ثانية في مانشستر يونايتد
قد يكون أونانا بعيدًا عن مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكنه لم يفقد الأمل في إحياء مسيرته مع الشياطين الحمر. وفقًا لصحيفة الغارديان، يريد الحارس أن يناضل من أجل الحصول على المركز الأول عند عودته، ويعتقد أنه سيحصل على فرصة للقيام بذلك.
ومع ذلك، يواجه تحديًا صعبًا في إزاحة لامينز من المركز الأول. تم اختيار البلجيكي كأفضل لاعب في المباراة الأخيرة التي فاز فيها يونايتد على إيفرتون 1-0، وحظي بإشادة المدير الفني مايكل كاريك بعد المباراة.
وقال كاريك للصحفيين: "بالنسبة لي، يجب أن يكون الحارس موثوقًا به ويمكن الاعتماد عليه. بدلاً من إحداث فوضى، تريده أن يزيل الفوضى ويهدئ الأمور. أعتقد أن سين يفعل ذلك".
كما أعجب مدرب إيفرتون ديفيد مويس بأداء الحارس، مضيفًا: "كان الحارس رائعًا للغاية. التصدي الذي قام به لميكل كين، والطريقة التي تعامل بها مع الركلات الركنية. كنا نأمل أن نحصل على... واحدة منها مع الضغط الذي تعرضنا له في تلك المواقف. اعتقدت أننا سنحصل على واحدة، لكننا لم نفعل. بالنسبة لي، كان أفضل لاعب على أرض الملعب".
أين أخطأ أونانا؟
حاول حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق إدوين فان دير سار شرح أسباب فشل أونانا في النادي. وقال لبرنامج The Overlap الذي تقدمه Sky Bet: "عملت مع أندريه أونانا لمدة ثلاث أو أربع سنوات في أياكس. انضم إلى الفريق كحارس مرمى ثالث وكان متحمسًا جدًا للتقدم ليصبح الحارس الأول. كنت أعتقد، وما زلت أعتقد، أنه يتمتع بصفات رائعة - ردود أفعاله وقدرته على التحكم بقدميه - لكنه يرتكب أخطاء غريبة تجعلك تفكر 'هذا جنون، كيف يمكنه أن يفعل ذلك'.
"الفريق يريد الاستقرار، أن يعرف ما يفعله حارس المرمى حتى يتفاعل معه خط الدفاع، وأعتقد أن هذا ما حدث [المشكلة] مع أندريه. لم يتمتع مانشستر يونايتد بالاستقرار خلال السنوات الست أو السبع الماضية - تغير خط الدفاع، تغير لاعبو الوسط والوسطى، تغير المدربون - لذا، من الصعب على اللاعبين الجدد أن يأتوا إلى بيئة تتسم بتوقعات عالية، ليس فقط بالنسبة للحراس، ولكن أيضًا بالنسبة للجناح أو لاعب الوسط. لم يصل الكثير من اللاعبين الذين جاءوا إلى هنا خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية إلى المستوى الذي توقعه الناس منهم.
"كنت مقتنعًا تمامًا أنه [أندريه] سينجح عندما جاء إلى هنا لأول مرة. كما قلت، عملت معه ورأيته في أياكس، وقدم أداءً جيدًا في إيطاليا ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك اعتقدت أن هذه مباراة مثالية".
ماذا سيحدث بعد ذلك لمانشستر يونايتد؟
أونانا كان لاعباً أساسياً في فريق طرابزونسبور الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب في تركيا. وقد قدم أداءً جيداً خلال الموسم حتى الآن، وحصل على لقب "الجدار" بعد أدائه المثير للإعجاب ضد إيوبسور. في غضون ذلك، سيهدف حارس مرمى رويال أنتويرب السابق لامينز إلى مواصلة تقدمه في مانشستر يونايتد.
يبدو بالفعل أنه صفقة انتقال ذكية من جانب مانشستر يونايتد، وقد اعترف بأنه سعيد للغاية لسماع المشجعين يقارنونه بأسطورة النادي بيتر شمايكل. وقال لبي بي سي سبورت: "أنا لست شمايكل متنكراً. أنا مجرد سين لامينز أحاول مساعدة الفريق. إنه إطراء رائع، لكن يجب أن تكون واقعياً. إنه أحد أفضل حراس المرمى على الإطلاق. عليّ أن أثبت الكثير لأكون في نفس مستوى الحديث عنه".
