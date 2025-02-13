"ولدت في الزمن الخطأ ولن تكون الأفضل!" .. أنخيل دي ماريا يحرج كريستيانو رونالدو بعد مزاملته داخل ريال مدريد

رونالدو وميسي تنافسا على "الأفضلية" لأكثر من 15 سنة..

يعتبر أنخيل دي ماريا، جناح نادي بنفيكا الحالي، أحد النجوم "القلائل" الذين لعبوا مع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

دي ماريا صديق مقرب لميسي؛ حيث لعبا معًا في جميع الفئات السنية للمنتخب الأرجنتيني، وحققا أكبر إنجاز في مسيرتيهما، عندما توجا بلقب كأس العالم "قطر 2022".

أما عن رونالدو؛ فقد زامله دي ماريا لمدة 4 سنوات، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وتحديدًا في الفترة من 2010 إلى 2014.

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ونظرًا لكونه زامل هذا الثنائي الأسطوري.. أبدى النجم الأرجنتيني رأيه، في السؤال الذي حيّر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة: "من أفضل ميسي أم رونالدو؟!".