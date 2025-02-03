ملمحًا لتجديد عقده مع النصر .. كريستيانو رونالدو يتحدى ليونيل ميسي: أنا الأفضل والدوري الأمريكي أسوأ من السعودي!

صاروخ ماديرا تحدث كذلك عن الاعتزال: لن أكون نادمًا إن علقت حذائي اليوم!

لا يمل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، من التحديات، وجوده في الملاعب رغم اقترابه من عامه الـ40 يقول الكثير عن الشغف لديه.

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صاروخ ماديرا سيتم عامه الأربعين غدًا الأربعاء، الموافق الخامس من فبراير الجاري، وهو ما يحدث وفي رصيده 923 هدفًا خلال مسيرته في الملاعب.

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آخر تلك الأهداف سجلها أمس الإثنين خلال مواجهة الوصل ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، إذ أحرز ثنائية في فوز فريقه برباعية نظيفة.

وقد أجرى الدون حوارًا مطولًا مع شبكة " la Sexta TV" تحدث خلاله عن مقارنة الدوري السعودي بنظيره الأمريكي، وكذلك عن الحياة في السعودية..