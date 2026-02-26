Getty
ترجمه
ألفارو أربيلوا يقدم أخبارًا مقلقة عن إصابة كيليان مبابي بعد غياب نجم ريال مدريد عن فوز الفريق على بنفيكا
آخر أخبار إصابة مبابي: النجم الفرنسي يعاني من مشكلة في الركبة
ريال مدريد يأمل أن تكون الإصابة غير خطيرة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم المخاطرة باللاعب الذي يعتبر بمثابة تعويذة للفريق. لم تكن غياب مبابي مؤثراً، حيث فاز الفريق 2-1 على بنفيكا في سانتياغو برنابيو، مما ضمن له التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.
وأوضح أربيلوا للصحفيين سبب استبعاد المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا من خططه، قائلاً: "اضطر إلى مغادرة التدريبات أمس، وشعر بعدم الراحة في أيام أخرى. بعد تدريبات الأمس، تحدثت معه واستشرنا الفريق الطبي. اعتقدنا أنه من الأفضل له أن يتوقف ويتعافى تمامًا، حتى يتمكن من العودة في أفضل حالة وبثقة دون أي إزعاج لما ينتظره في المستقبل.
"إنه لاعب مهم جدًا، ومن الآن فصاعدًا، سننتظر. لنرى ما إذا كان الأمر سيستغرق أيامًا، ونأمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً، لكننا سنأخذ الوقت اللازم حتى يستعيد مبابي ثقته بنفسه ويختفي الألم".
- Getty
أربيلوا غير متأكد من موعد عودة مبابي إلى الملاعب
وردا على سؤال حول ما إذا كان مبابي يعاني من مجرد إزعاج أو إصابة محتملة، أضاف أربيلوا: "لا أستطيع أن أقول لك الفرق بين الإزعاج والإصابة. عندما يتوقف، فذلك لأننا نعتقد أن ذلك ضروري لأنه لا يشعر بالراحة أو الارتياح. إذا لم يلعب، فذلك لأنني أفهم أنه مصاب. عندما يمنعك عدم الراحة من اللعب، إذا أردنا أن نسميها إصابة، فيمكننا أن نسميها إصابة، ولكن يبدو أنها ليست إصابة خطيرة، بل مشكلة بسيطة، وأتمنى أن تكون كذلك، ويمكنه العودة في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
"لدينا تشخيص، لكنني لست الشخص الذي يكشف عن مثل هذه البيانات المتعلقة بصحة اللاعبين. نحن واضحون جدًا بشأن ما كان يحدث، وما حدث، وما يحدث الآن. نريده أن يتعافى، وأن يكون في كامل لياقته، ولهذا قررنا أنه يجب أن يتوقف".
بينما لا تزال لياقة مبابي مصدر قلق، كشف أربيلوا أن راؤول أسينسيو - الذي تعرض لسقطة قوية ضد بنفيكا وغادر الملعب مرتديًا دعامة للرقبة - لم يتعرض لأي إصابة دائمة. وقال عن المدافع البالغ من العمر 23 عامًا: "يبدو أن إصابة أسينسيو ليست خطيرة. إنها إصابة في الرقبة".
قائمة المصابين: ريال مدريد بدون مبابي وبيلينغهام ورودريغو
ريال مدريد يفتقد حالياً عدداً من نجومه الكبار، حيث قال المدير الفني المؤقت أربيلوا عن اضطراره للتعامل مع قائمة إصابات متزايدة: "بدون مبابي، بدون [جود] بيلينغهام، بدون [إيدر] ميليتاو، بدون رودريغو. بدون كل هؤلاء اللاعبين المهمين للغاية، اللاعبين الأساسيين ذوي الجودة العالية.
"لهذا السبب فإن مباراة اليوم أكثر أهمية، والتأهل في هذه المواجهة ضد فريق عظيم تمكنا من هزيمته في المباراتين أمر أكثر أهمية. هذا يقوي الفريق كثيرًا، ويظهر أنه حتى مع كل هذه الغيابات، يمكننا المنافسة والفوز بمباريات مثل مباراة اليوم".
- Getty Images Sport
أربيلوا لم يكن على اتصال مع مدرب ريال مدريد السابق مورينيو
لم يتواصل أربيلوا بشكل مباشر مع نظيره جوزيه مورينيو عندما سافر بنفيكا إلى مدريد، حيث كان البرتغالي يعاقب بالحرمان من دخول الملعب، وعندما سئل عما إذا كان قد تواصل مع المدرب السابق للريال بعد مباراة قارية مثيرة على مرحلتين، قال: "لم أره أو أتحدث معه. كنت مع طاقم بنفيكا وأرسلت له تحياتي ومودتي".
يُقال إن مورينيو، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بين بنفيكا وريال مدريد التي احتلت عناوين الصحف، بقي في الحافلة الرسمية لفريقه أثناء فترة حظره من دخول الملعب.
بعد أن ضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور التالي في البطولة الأوروبية، يمكنه الآن أن يوجه انتباهه مرة أخرى إلى الشؤون المحلية والمنافسة المثيرة على لقب الدوري الإسباني مع غريمه برشلونة. سيعود ريال مدريد إلى الملاعب يوم الاثنين عندما يستضيف غيتافي، منافسه المحلي.
إعلان