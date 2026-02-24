أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!

Goal.com
في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.

لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين. 

الحلقة الأولى | أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!

رحلتنا اليوم تأخذنا إلى القارة الآسيوية وتحديدًا إلى عام 2004 لنروي قصة عودة تاريخية سطرها نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره سيونجنام الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

  • صدمة البداية وقرار الإقالة الصعب

    بدأت القصة في مدينة جدة السعودية حيث استضاف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مباراة ذهاب نهائي البطولة القارية.

    كانت التوقعات تصب في صالح الفريق السعودي المدجج بالنجوم لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن ليتلقى أصحاب الأرض خسارة قاسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجله المدافع رضا تكر.

    هذه الهزيمة المدوية أحدثت زلزالًا في الأوساط الرياضية السعودية وأدت إلى اتخاذ إدارة النادي قرارًا فوريًا بإقالة المدرب الكرواتي توميسلاف إيفيتش وتعيين مواطنه دراجان تالاييتش لقيادة الفريق في مهمة الإياب المستحيلة.

    • إعلان

  • رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الأراضي الكورية

    سافرت بعثة الفريق السعودي إلى كوريا الجنوبية وهي تحمل عبئًا ثقيلًا حيث كان لزامًا عليها الفوز بفارق 3 أهداف نظيفة على ملعب سيونجنام للعودة بالكأس الآسيوية. 

    اعتبر الكثيرون من المتابعين والنقاد أن هذه المهمة أقرب إلى الخيال خاصة أن الفريق الكوري الجنوبي كان يعيش أفضل فتراته الفنية ولم يتلق سوى هدف واحد على ملعبه في 5 مباريات سابقة في البطولة.

    لكن اللاعبين تعاهدوا على قلب الطاولة والتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة متذكرين عودتهم القوية في الدور نصف النهائي أمام فريق تشونبوك الكوري الجنوبي عندما حولوا تأخرهم للتعادل والتأهل.

  • طوفان أصفر يجتاح الملعب

    أطلق الحكم صافرة بداية مباراة الإياب وبدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي بغية تسجيل هدف مبكر يقتل آمال الضيوف، وصمد الدفاع السعودي ببسالة حتى الدقيقة 29 عندما ارتقى المدافع رضا تكر فوق الجميع ليحول ركلة ركنية برأسه إلى شباك الحارس الكوري معلنًا الهدف الأول. 

    زاد هذا الهدف من حماس لاعبي الاتحاد وتوالت الهجمات ليتمكن المهاجم المخضرم حمزة إدريس من تعزيز التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليضع فريقه على مسافة هدف واحد من معانقة المجد.

  • الانهيار الكوري واكتمال المعجزة

    مع انطلاق الشوط الثاني استمر المد الهجومي الاتحادي ليظهر القائد محمد نور في الصورة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 56 ليمنح فريقه الأفضلية في مجموع المباراتين. 

    لم يكتف نور بذلك بل عاد في الدقيقة 78 ليطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الرابع الذي دمر معنويات لاعبي سيونجنام تمامًا.

    وفي اللحظات الأخيرة من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع اختتم لاعب الوسط مناف أبو شقير مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس لتنتهي المباراة بفوز كاسح بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء ويتوج الاتحاد باللقب القاري بمجموع 6 أهداف مقابل 3.

  • الساحرة المستديرة تتفوق على الدراما

    .

    لو حاول أي كاتب درامي أن ينسج قصة عن فريق يخسر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد ثم يقيل مدربه العجوز قبل أيام من مباراة الإياب ليسافر إلى أقصى شرق القارة ويحقق فوزا بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء لاتهمه الجمهور بالمبالغة الشديدة. 

    لكن ما فعله لاعبو الاتحاد في تلك الليلة الكورية الباردة يثبت للجميع أن كرة القدم قادرة على صياغة ملاحم تفوق الخيال البشري وأنها اللعبة الوحيدة التي لا تعترف بكلمة مستحيل.

  • ترقبوا القادم

    هذه الملحمة الكروية في الملاعب الآسيوية ليست سوى محطة في رحلتنا الطويلة، في التقرير القادم سنطير إلى القارة الأوروبية وتحديدًا إلى حقبة الثمانينيات لنشهد واحدة من أعظم ليالي الانتفاضة الكروية. 

    بطل حكايتنا القادمة عملاق أوروبي تلقى هزيمة ساحقة ومذلة خارج دياره بنتيجة 5 أهداف مقابل 1 ليظن كل من في القارة العجوز أن رحلته قد انتهت بلا رجعة. 

    لكن أرضية ملعبه التاريخي كانت تخبئ في مباراة الإياب جحيمًا كرويًا وأحداثا قلبت كل التوقعات رأسًا على عقب وصنعت معجزة درامية لا تنسى. 

    انتظرونا لتكتشفوا كيف يمكن لعملاق جريح أن ينهض من تحت الركام في لحظات اليأس وكيف تستمر الساحرة المستديرة في تقديم قصص تثبت يومًا بعد يوم أن ما يحدث على العشب الأخضر أقوى من دراما رمضان.
    هل يمكنكم تخمين من هو ذلك الفريق؟!

