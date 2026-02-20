أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!

في ليالي شهر رمضان تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية وأكثرها تعقيدًا لمحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.

يتبارى المؤلفون في نسج خيوط مستحيلة ومفاجآت تقلب الموازين في اللحظات الأخيرة، لكننا في سلسلة "أقوى من دراما رمضان" عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريوهات الدرامية.

لا يوجد مؤلف يمتلك الجرأة لكتابة أحداث تشبه ما سنستعرضه معكم على مدار الشهر الكريم من سيناريوهات جنونية كان أبطالها نجوم ريال مدريد وبرشلونة والاتحاد والهلال ومانشستر سيتي وغيرهم من السحرة في عالم المستديرة.

أول حلقاتنا ستكون عما وقع في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.