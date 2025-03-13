حلقة جديد وصيام جديد ضائع!

مرحباً بكم مرة أخرى في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي تستكشف اللحظات الكروية التي لا تُنسى والتي حدثت في شهر رمضان الكريم، لحظات أثارت فينا مشاعر جياشة، وكادت أن تُفقدنا صيامنا من فرط الانفعال!

بعد أن استعرضنا في الحلقات السابقة مرارة الهزيمة السعودية في مونديال روسيا، وفاجعة طوبة زيمبابوي، ودموع صلاح في نهائي كييف، ورباعية الأهلي في الزمالك، ننتقل اليوم إلى قصة أخرى لا تقل إثارة ودراما، قصة سطّرها التاريخ بأحرف من نور في ملعب أنفيلد، قصة عودة ليفربول الأسطورية أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، في ليلة رمضانية لا تُنسى!