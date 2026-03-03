Getty Images Sport
أرسنال ومانشستر سيتي يقال لهما إنهما "لا يستحقان" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يقول أسطورة مانشستر يونايتد إن الكأس لا ينبغي أن تُمنح هذا الموسم
لا أحد من الطرفين مقنع بالنسبة لشولز
تزداد حدة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر أرسنال حالياً جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة. في الوقت نفسه، يتخلف مانشستر يونايتد عن الصدارة بفارق كبير، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة.
في موسم عانى فيه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا من صعوبة في الحفاظ على ثباته المعتاد، وتعثر فيه أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا أحيانًا تحت وطأة التوقعات، يعتقد شولز أن المستوى لم يرق إلى مستوى المعايير التاريخية للفوز باللقب. خسر الغانرز مؤخرًا نقاطًا في تعادل محبط 2-2 مع ولفرهامبتون المتعثر، بينما قضى سيتي معظم الموسم في محاولة اللحاق بالركب بعد بداية متعثرة بشكل مفاجئ. بالنسبة لشولز، فإن نقص الجودة واضح للغاية لدرجة أنه اقترح حلاً جذرياً وغير مسبوق فيما يتعلق بتقديم الكأس في مايو.
يجب أن يبقى الكأس في الخزانة
في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad & The Football"، أعرب شولز عن إحباطه من الوضع الحالي للدوري الممتاز، مجادلاً بأن الافتقار إلى القيمة الترفيهية يجب أن يحرم كلا الفريقين من المجد. "أياً كان الفائز بالدوري، ستقول في النهاية إنه يستحق ذلك. لم يقنعني أي منهم بأنه يستحق لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أعتقد أنه يجب منح الكأس هذا العام. لا أحد يستحقها. بصراحة، لم يكن مشاهدته أمراً رائعاً"، قال شولز.
أرسنال تحت المجهر
أحد النقاط المثيرة للجدل بالنسبة لشولز هو الطريقة التي تسجل بها الفرق الأهداف حاليًا، حيث يثير غضبه اعتماد أرسنال الشديد على الكرات الثابتة. يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد أن الضغط الشديد في سباق اللقب يخنق الإبداع لدى اللاعبين، خاصةً لاعبي الإمارات ستاديوم الذين يتوقون لإنهاء انتظار دام عقدين من الزمن للفوز بلقب الدوري. وأضاف شولز في تحليله للعقبات النفسية التي تواجه متصدر الدوري: "هناك ضغط هائل عليهم [أرسنال]، أليس كذلك؟ هذا لأنهم كانوا في مراكز جيدة للغاية على مر السنين ولم يتمكنوا من تجاوز الخط".
كرة القدم الحرة أصبحت شيئًا من الماضي
مع اقتراب نهاية الموسم، حذر شولز المشجعين من توقع عودة مفاجئة إلى "اللعبة الجميلة"، مشيرًا إلى أن كلا المدربين سيعطيان الأولوية الآن للنتائج على حساب الجماليات. واختتم تقييمه بالقول: "إنهم الآن في وضع لا يصدق. لن تشاهدوا كرة قدم حرة. لن تشاهدوا ذلك. لا أعتقد أننا شاهدنا ذلك طوال الموسم من أي فريق كما أقول دائماً، ولكن في هذه المرحلة على وجه الخصوص، فإن أهم شيء هو كيفية تجاوزهم للخط النهائي". مع اقتراب المباراة الحاسمة على اللقب في ملعب إتيهاد في 18 أبريل، سيشهد العالم ما إذا كان حكم شولز القاسي صحيحاً أم لا.
