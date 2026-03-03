تزداد حدة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر أرسنال حالياً جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة. في الوقت نفسه، يتخلف مانشستر يونايتد عن الصدارة بفارق كبير، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في موسم عانى فيه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا من صعوبة في الحفاظ على ثباته المعتاد، وتعثر فيه أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا أحيانًا تحت وطأة التوقعات، يعتقد شولز أن المستوى لم يرق إلى مستوى المعايير التاريخية للفوز باللقب. خسر الغانرز مؤخرًا نقاطًا في تعادل محبط 2-2 مع ولفرهامبتون المتعثر، بينما قضى سيتي معظم الموسم في محاولة اللحاق بالركب بعد بداية متعثرة بشكل مفاجئ. بالنسبة لشولز، فإن نقص الجودة واضح للغاية لدرجة أنه اقترح حلاً جذرياً وغير مسبوق فيما يتعلق بتقديم الكأس في مايو.