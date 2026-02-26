أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول حذروا من أن مانشستر يونايتد المتألق ليس "بعيدًا جدًا" عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل

سيطر مانشستر يونايتد على الساحة تحت قيادة المدرب الأسطوري فيرغسون، الذي قاد الفريق إلى 13 لقبًا وانتصارين في دوري أبطال أوروبا - بما في ذلك ثلاثية تاريخية في عام 1999. كان من الصعب دائمًا الحفاظ على هذه المعايير العالية.

ومع ذلك، عانى الشياطين الحمر من سقوط مذل. فشل أسماء كبيرة مثل لويس فان جال وجوزيه مورينيو في إعادة الشياطين الحمر إلى الصدارة، بينما لم يتمكن أولي جونار سولشاير من تكرار نجاحاته التي حققها خلال مسيرته كلاعب. يتولى مايكل كاريك الآن زمام الأمور بشكل مؤقت.

وقد أشرف على ست مباريات دون هزيمة، منها خمس انتصارات، مما أدى إلى عودة التفاؤل مرة أخرى بشأن مستقبل أكثر إشراقًا. وقد تم وضع أهداف جريئة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028.