أردا جولر ضد ليجانيس | أجاد الموهوب حتى أتته صفعة جديدة .. الدعم النفسي "مجانًا" يا أنشيلوتي، أتعلم!

كيف مرت ليلة جولر مع ريال مدريد أمام ليجانيس؟

بعد غياب شهرين كاملين عن التشكيل الأساسي لريال مدريد، عاد "المنتشي" التركي أردا جولر من معسكر منتخب بلاده، ليجد أفضل استقبال من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن الصورة ليس بهذا القدر من الإيجابية!

صاحب الـ20 عامًا قاد قبل أيام المنتخب التركي للعبور إلى القسم الأولى من دوري الأمم الأوروبية بالفوز أمام المجر (3-0) إيابًا، إذ سجل الهدف الثاني في المباراة، فيما غاب عن لقاء الذهاب الذي فاز به رفاقه (3-1)، على خلفية تراكم البطاقات.

وبالأمس، شارك جولر في فوز الميرينجي الصعب أمام ليجانيس بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

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أهداف الملكي سجلها كيليان مبابي "هدفين" وجود بيلينجهام في الدقائق 32 و76، مقابل ثنائية دييجو جارسيا وداني رابا لليجانيس في الدقيقتين 33 و41 من عمر الشوط الأول.

فكيف مرت ليلة ابن تركيا؟ .. دعونا نستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه أردا جولر خلال مواجهة ريال مدريد وليجانيس..