المجر وتركيا | أردا جولر يتوهج مجددًا خارج سجن أنشيلوتي.. نصيحة هاكان "أملك" للهروب!

نجم ريال مدريد يسجل ويمتع..

تأهل المنتخب التركي إلى القسم الأول في النسخة المقبلة لدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على نظيره المجري على ملعب بوشكاش أرينا اليوم الأحد في إياب ملحق الصعود والهبوط بالمسابقة القارية.

وبعد الفوز في موقعة الذهاب بعقر داره (3-1) الأسبوع الماضي، عاد منتخب تركيا وفاز في موقعة الإياب خارج الديار بثلاثية نظيفة عن طريق هاكان تشالهان أوغلو من ضربة جزاء وأردا جولر وعبد الكريم بردكجي في الدقائق 37 و39 و90.

وجاء تأهل المنتخب التركي مستفيدًا من مشاركته في ملحق الصعود والهبوط، بعدما نال وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات هذا الموسم، في حين احتل منتخب المجر المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في القسم الأول.