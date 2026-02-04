Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الهلال اليوم | روبن نيفيش يعتذر بعد التجديد بشكل رسمي وداروين نونيز يهدد بالاعتزال!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • رسالة روبن نيفيش بعد التجديد

    أعلن نادي الهلال اليوم، الأربعاء، بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، ليبقى بصفوف الفريق حتى عام 2029.

    وقال نيفيش بعد توقيعه على العقد:"مرحبًا جميعًا، وأخيرًا جاء هذا اليوم، أنا آسف لأنني تأخرت كثيرًا في هذا الشأن، أشكركم على صبركم معي".

    وأضاف:"سأستمر في تقديم كل شي من أجل هذا الفريق حتى 2029، أراكم لاحقًا".

    • إعلان

  • نونيز يهدد بالاعتزال

    رغم الأنباء المتداولة حول موافقة الهلال على عرض فنربخشه التركي للتعاقد مع داروين نونيز، خرجت صحيفة "عكاظ" السعودية للحديث عن أزمة منتظرة في مستقبل اللاعب.

    فرص نونيز في المشاركة بفريق المدرب سيموني إنزاجي أصبحت غاية في الصعوبة بعد قدوم كريم بنزيما، وهناك تقارير تركية أكدت اهتمام فنربخشه بضمه لتعويض رحيل يوسف النصيري.

    وقالت "عكاظ" إن نونيز أبلغ إدارة الهلال بتسهيل الصفقة بأقصى شكل ممكن، بل هدد بترك كرة القدم والاعتزال بشكل نهائي لو لم يرحل قبل إغلاق الميركاتو في تركيا.

  • بنزيما يمدح الزعيم ويشبهه بريال مدريد

    "الزعيم هو ريال مدريد قارة آسيا" .. بنزيما : أنا معجب قديم بالهلال وأحببت الفريق منذ لعبي ضده!

    أشعل كريم بنزيما عاصفة في دوري روشن السعودي بعدما وصف ناديه الجديد الهلال بأنه «ريال مدريد قارة آسيا» فور إتمامه انتقالاً مثيراً للجدل من الغريم الاتحاد. 

    وبينما يتطلع الفرنسي إلى المزيد من الألقاب، يُقال إن هذه الخطوة أغضبت نجم النصر كريستيانو رونالدو، الذي أفيد بأنه حاول منعها.

     ويعتقد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، الذي أمضى 14 عامًا حافلة بالإنجازات في البرنابيو، أن عقلية الهلال ومكانته تعكسان عقلية ومكانة نادي العاصمة الإسبانية.

    وقال بنزيما لموقع النادي الرسمي بعد أول حصة تدريبية له تحت قيادة جورج جيسوس: "الأمر جيد. أنا سعيد لوجودي هنا. بعد أول تدريب لي مع الفريق، مع المدرب، أنا مسرور بأن أكون جزءًا من هذا النادي. إنه فريق جيد، وله تاريخ جيد. لقد فازوا بالكثير من الألقاب".

    ثم قدّم العبارة التي ستسعد جماهير الهلال وعلى الأرجح ستزعج منافسيهم: "إنه مشابه، مثل ريال مدريد في آسيا. كل شيء جيد، الجماهير جيدة، يلعبون جيدًا، لديهم لاعبون جيدون، ولديهم عقلية جيدة".

    كما كشف اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن إعجاب قديم بالنادي، مشيرًا إلى مواجهات ودية سابقة خلال فترة لعبه في أوروبا. وقال: "كنت أحب هذا الفريق من قبل. لعبت ضدهم مع مدريد ولم تكن مباراة سهلة. كانت مباراة جيدة ولدي ذكريات جيدة. اليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال".

  • سر الموافقة على صفقة سايمون

    كشف كريستوف جالتييه مدرب فريق نيوم، عن السبب الذي جعله يوافق على انتقال لاعبه سايمون بوباري إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    اللاعب الذي كان يعيش فترة جيدة مع نيوم خلال هذا الموسم، قرر تحويل وجهته إلى الهلال مقابل 23 مليون يورو ليبدأ حقبة جديدة في دوري روشن السعودي.

    وقال جالتييه في تصريحات صحفية:"المبلغ المقدم من الهلال كان مغري، لذلك أنا وسعد اللذيذ وافقنا على انتقال سايمون إليهم".

  • داروين نونيز يقترب من الرحيل ولاعب آخر قد يلحق به

    تأثير الدومينو .. بنزيما يضع داروين نونيز على أعتاب فنربخشه والنادي التركي يطلب صفقة أخرى من الهلال

    قرر نادي الهلال السعودي، إغلاق صفحة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع الفريق، والتخلي عنه في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا في تركيا.

    الهلال تعاقد مؤخرًا مع كريم بنزيما من صفوف الاتحاد، في صفقة مدوية تسببت في حالة من الضجة لدى جميع متابعي دوري روشن، ولكن يبدو أن الإثارة لا تزال مستمرة.

    نونيز، الذي وصل إلى الهلال في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب سيموني إنزاجي ويبدو أنه على وشك الرحيل إلى فنربخشه.

    صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت إن فنربخشه تقدم بطلب رسمي إلى الهلال في الساعات القليلة الماضية، من أجل شراء عقد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، وضمه لصفوف الفريق قبل إغلاق السوق الشتوي.

    وأوضحت أن إدارة الهلال وافقت على عرض فنربخشه، وذلك لعدم حاجة الزعيم لخدمات الدولي الأوروجوياني الذي لم يقدم المطلوب في الفترة القصيرة التي قضاها داخل النادي.

    وفي سياق متصل، قالت شبكة "FFTV" التركية، إن نونيز حصل على إذن الانتقال من سيموني إنزاجي مدرب الفريق، لينضم إلى فنربخشه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 33.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الهلال crest
الهلال
الهلال
0