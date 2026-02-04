Goal.com
"الزعيم هو ريال مدريد قارة آسيا" .. بنزيما : أنا معجب قديم بالهلال وأحببت الفريق منذ لعبي ضده!

المهاجم الفرنسي يصب كامل تركيزه على البطولات

أشعل كريم بنزيما عاصفة في دوري روشن السعودي بعدما وصف ناديه الجديد الهلال بأنه «ريال مدريد قارة آسيا» فور إتمامه انتقالاً مثيراً للجدل من الغريم الاتحاد. 

وبينما يتطلع الفرنسي إلى المزيد من الألقاب، يُقال إن هذه الخطوة أغضبت نجم النصر كريستيانو رونالدو، الذي أفيد بأنه حاول منعها.

  • بنزيما يقارن ناديه الجديد بريال مدريد

    في أعقاب انتقاله المفاجئ عبر الانقسام السعودي حول الصفقة، لم يضِع بنزيما وقتًا في عقد مقارنات بين ناديه الجديد والنادي الأكثر نجاحًا في تاريخ أوروبا.

     ويعتقد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، الذي أمضى 14 عامًا حافلة بالإنجازات في البرنابيو، أن عقلية الهلال ومكانته تعكسان عقلية ومكانة نادي العاصمة الإسبانية.

    وقال بنزيما لموقع النادي الرسمي بعد أول حصة تدريبية له تحت قيادة جورج جيسوس: "الأمر جيد. أنا سعيد لوجودي هنا. بعد أول تدريب لي مع الفريق، مع المدرب، أنا مسرور بأن أكون جزءًا من هذا النادي. إنه فريق جيد، وله تاريخ جيد. لقد فازوا بالكثير من الألقاب".

    ثم قدّم العبارة التي ستسعد جماهير الهلال وعلى الأرجح ستزعج منافسيهم: "إنه مشابه، مثل ريال مدريد في آسيا. كل شيء جيد، الجماهير جيدة، يلعبون جيدًا، لديهم لاعبون جيدون، ولديهم عقلية جيدة".

    كما كشف اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن إعجاب قديم بالنادي، مشيرًا إلى مواجهات ودية سابقة خلال فترة لعبه في أوروبا. وقال: "كنت أحب هذا الفريق من قبل. لعبت ضدهم مع مدريد ولم تكن مباراة سهلة. كانت مباراة جيدة ولدي ذكريات جيدة. اليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال".

    أُجبر على مغادرة الاتحاد بسبب «عدم احترام» العقد

    تأتي هذه الخطوة بعد انهيار العلاقات بين بنزيما والاتحاد، النادي الذي قاده بصفته قائداً إلى لقب الدوري الموسم الماضي. وقد أُفيد بأن المهاجم شعر بأنه «لم يُحترم» بسبب الشروط المعروضة لتمديد العقد.

    بحسب شبكة "ESPN" فإن عرض الاتحاد، الذي تُديره رابطة الدوري السعودي للمحترفين مركزياً للأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، صيغ بطريقة كانت ستعني عملياً أن المهاجم المخضرم سيلعب مجاناً. وإذ لم يكن مستعداً لقبول مثل هذه الشروط، وعلى الرغم من تلقيه عروضاً للعودة إلى أوروبا، اختار بنزيما البقاء في المملكة. وكان عاملاً رئيسياً في هذا القرار اتفاق حقوق الصورة المربح الذي يمتلكه في السعودية، والذي يمتد حتى عام 2030.

    وبدلاً من تمديد بقائه في جدة، انضم إلى متصدر الدوري، في صفقة جرى ترتيبها من قبل صندوق الاستثمارات العامة للإبقاء على أحد أبرز نجوم الدوري داخل المسابقة.

  • رونالدو غاضب من الصفقة

    بينما يستقر بنزيما في حياته مع الهلال، أفادت تقارير بأن وصوله أثار موجة غضب في النصر. ويُقال إن رونالدو، زميل بنزيما السابق في ريال مدريد وقائد أقرب منافسي الهلال على اللقب، غاضب بشدة من الصفقة.

    وتزعم مصادر أن رونالدو رفض اللعب للنصر يوم الاثنين احتجاجًا. ويعتقد النجم البرتغالي أن صندوق الاستثمارات العامة لا يستثمر بشكل عادل بين الأندية التي يملكها، مجادلًا بأن الموافقة على انتقال بنزيما إلى الهلال تمنح أفضلية غير عادلة لفريق يتصدر جدول الترتيب أصلًا. ومع ذلك، ذكرت ريكورد هذا الأسبوع أن المهاجم تدرب بشكل طبيعي مع فريق جورج جيسوس هذا الأسبوع.

    ومع جلوس النصر حاليًا على بُعد نقطة واحدة فقط خلف الهلال في الترتيب، يرى رونالدو أن هذا التعزيز يمثل ضربة مباشرة لآماله في إحراز أول لقب دوري كبير له في السعودية. ويبدو أن إضافة مهاجم خبير مثل بنزيما إلى تشكيلة تتصدر بالفعل أقنعت رونالدو بأن هناك حالة من التحيز لصالح المنافس.

    بنزيما لا يهتم بالجدل المثار حوله

    غير مكترث بالجدل المحيط بالانتقال، يركز بنزيما فقط على إضافة المزيد إلى خزينة ألقابه العامرة. فبعد أن فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد وحقق ثنائية الدوري وكأس الملك مع الاتحاد في الموسم الماضي، لا تزال شهيته للإنجازات مفتوحة.

    "إنها رسالة واضحة"، قال بنزيما بشأن طموحاته. "أنتم تعرفون عقليتي. لدي الكثير من الطموح. سأعمل، وسأعطي كل شيء في الملعب. سأساعد هذا الفريق، وإن شاء الله، سنفوز بالبطولات. بالنسبة لي الأهم هو جلب الألقاب."

    وقد سجل المهاجم ثمانية أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع ناديه الجديد يوم الخميس أمام الأخدود. واختتم قائلاً: "كما قلت من قبل، لدينا فريق جيد، وجماهير جيدة، ومعاً، إن شاء الله، سنحقق ذلك".

