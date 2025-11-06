Joao CanceloGetty Images
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | مطالبة بقيد كانسيلو بدلًا من نونيز .. وآخر تطورات المصابين قبل مواجهة النجمة

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro League

    لجنة الانضباط تُعلن عقوبة كوليبالي

    اعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن العقوبة الموقعة ضد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، بعدما حصل على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه ضد الشباب، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وقررت اللجنة إيقاف كوليبالي لمباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    وبذلك تأكد غياب كوليبالي عن مباراة فريقه الهلال المقبلة ضد النجمة، والمقرر لها غدًا الجمعة، بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري روشن.

  Joao Cancelo

    رسالة جديدة من كانسيلو!

    عاد النجم البرتغالي جواو كانسيلو لتوجيه بعض الرسائل مرة أخرى، عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وذلك منذ أن تم استبعاده من القائمة المحلية لفريقه نادي الهلال.

    وهذه المرة نشر كانسيلو رسالة جاء فيها: "يقضي البعض حياتهم يتحدثون عن حياة الآخرين، ويتهمونهم دون أن يعرفوا حتى المسار الذي سلكوه، هل تعلمون ما هي الحقيقة؟ أصحاب المواقف والقيم الحقيقية لا يحتاجون لإثبات شيء، المتميزون يبرزون بالأفعال ليس بالأقوال".

    وشارك كانسيلو في مباراة الهلال الأخيرة ضد الغرافة القطري، التي حقق فيها الزعيم الفوز بهدفين دون رد، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • آخر تطورات مصابي الهلال قبل لقاء النجمة

    يواصل الجهاز الطبي في نادي الهلال مراقبة حالة المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف للتعافي من إصابة الركبة التي تعرض لها مؤخرًا، دون تحديد موعد نهائي لعودته إلى التدريبات الجماعية.

    وبحسب صحيفة "الجزيرة"، يبذل الطاقم الطبي جهودًا كبيرة لتجهيز اللاعب خلال الأيام المقبلة، على أمل أن يتمكن من اللحاق بمواجهة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، إلا أن احتمالية عودته قد تُؤجَّل إلى ما بعد فترة التوقف الدولي إذا لم تكتمل جاهزيته البدنية.

    وفي سياق متصل، أعلن الهلال رسميًا إصابة المدافع علي لاجامي بتمزق في عضلة الفخذ، ما سيُبعده عن الملاعب لمدة تقارب أربعة أسابيع، حيث بدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بإشراف مباشر من الجهاز الطبي.

    كما لا تزال مشاركة المدافع الدولي حسان تمبكتي أمام النجمة موضع شك، بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية واكتفى بتمارين لياقية خفيفة مساء أمس، فيما شهد المران عودة الثلاثي مالكوم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وعلي البليهي، الذين أظهروا جاهزية كاملة للمشاركة في اللقاء القادم.

  • مطالبة بقيد كانسيلو بدلًا من نونيز

    وجّه الناقد الرياضي حمود القحطاني انتقادات لاذعة إلى صفقة تعاقد نادي الهلال مع المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، معتبرًا أن اللاعب لم يقدم الإضافة المنتظرة منذ انضمامه إلى الفريق، بسبب غياباته المتكررة وعدم جاهزيته البدنية الكاملة.

    وقال القحطاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من ورّط الهلال في نونيز؟ لا هو المهاجم الهداف، ولا هو اللاعب الجاهز، أغلب فتراته يقضيها في العيادة!"

    وأضاف الناقد السعودي أن استمرار نونيز في قائمة الفريق دون فائدة يُعدّ قرارًا غير منطقي، خاصة في ظل إصاباته المتكررة التي حدّت من مشاركاته مع الزعيم، مشيرًا إلى أن الهلال بحاجة إلى لاعب جاهز قادر على تقديم الحلول الهجومية.

    واختتم القحطاني حديثه قائلًا: "إذا لم يتم فتح نظام الـ10 أجانب في فترة الانتقالات الشتوية – وهو المتوقع – فيجب أن يكون خروجه أولوية، لتسجيل كانسيلو بدلًا منه، غير كذا فوضى!"

  Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro League

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    قدّم فريق الهلال بداية متقلبة في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث عانى الفريق من بعض التذبذب في الأداء خلال الأسابيع الأولى، قبل أن يستعيد توازنه مؤخرًا ويبدأ في تقديم مستويات قوية تليق بسمعته كبطل معتاد على المنافسة في كل البطولات.

    فعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال سبع مباريات حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادلين، ليحافظ على موقعه في المربع الذهبي ويؤكد أنه لا يزال ضمن أبرز المرشحين لحصد اللقب.

    أما في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، فقد ظهر الزعيم بثوب مغاير تمامًا، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في دور المجموعات، مقدّمًا أداءً هجوميًا منظمًا ودفاعًا أكثر صلابة، ما جعله أحد أبرز فرق البطولة حتى الآن.

    كما واصل الفريق تألقه في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح في بلوغ دور ربع النهائي بعد سلسلة من العروض القوية، ليضرب موعدًا مع فريق الفتح في مواجهة مرتقبة تجمع بين الطموح والخبرة.

    اللافت أن البداية المهزوزة للفريق مع إنزاجي جاءت رغم الأداء المبهر الذي قدّمه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي كانت أول اختبار حقيقي للمدرب الإيطالي بعد توليه المهمة في الصيف الماضي، إذ قاد الهلال لتحقيق نتائج تاريخية أبرزها التعادل أمام ريال مدريد والفوز المثير على مانشستر سيتي.

    وبحسب الإحصائيات الرسمية حتى الآن، جاءت أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال على النحو التالي:

    عدد المباريات: 18

    الانتصارات: 13

    التعادلات: 4

    الخسائر: 1

    الأهداف المسجلة: 38

    الأهداف المستقبلة: 17

