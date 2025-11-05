Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الإنصاف جاءه ضد سامي الجابر وغيره! .. سيموني إنزاجي "بطل أكتوبر" الذي تخطى الصعاب مع الهلال رغم كل الانتقادات

سيموني إنزاجي يتحصل على "جائزة مهمة" مع الهلال..

فريق الهلال الأول لكرة القدم لا يزال حيًا في جميع المسابقات التي يُنافس عليها؛ ورغم ذلك يتعرض مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لهجومٍ شرس للغاية.

البعض وفي مقدمتهم أسطورة الهلال "المعتزل" سامي الجابر؛ يرون أن أداء الزعيم مع إنزاجي، لا يُلبي التطلعات أبدًا.

وبالفعل.. الهلال لم يقدّم ذلك الأداء الفني الكبير مع إنزاجي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه يحقق الانتصار تلو الآخر، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

ونتيجة الانتصارات المتتالية مؤخرًا؛ قامت رابطة الدوري السعودي للمحترفين باختيار المدير الفني الإيطالي، كـ"مدرب الشهر" في أكتوبر 2025.

هذا الاختيار شكك فيه البعض أيضًا، من معارضي سيموني إنزاجي؛ معتمدين دائمًا على أداء الزعيم الهلالي غير الجيد، والذي يتفوق عليه مستوى أندية أخرى مثل النصر والتعاون.

لكن.. هُناك بعض النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ والتي تعطي الإنصاف لإنزاجي أمام معارضيه، وخاصة الجابر..

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي يقود الهلال للانتصار في مبارياتٍ صعبة بشهر أكتوبر

    إذا نظرنا إلى مباريات الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، خلال أكتوبر الماضي؛ والتي اُختير المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي كـ"مدرب الشهر" على إثرها، سنجد إنها كانت معقدة للغاية. 

    مباريات الهلال في مسابقة الدوري بشهر أكتوبر 2025:

    * الجولة الخامسة: الاتفاق (0-5) الهلال.

    * الجولة السادسة: الاتحاد (0-2) الهلال.

    * الجولة السابعة: الهلال (1-0) الشباب.

    ومن هذه المباريات.. سنجد أن الزعيم الهلالي خاض مباراتين معقدتين خارج ميدانه، أمام كل من الاتفاق والاتحاد.

    ورغم ذلك؛ نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في الفوز بالمباراتين والحصول على النقاط الست، مع تسجيل 7 أهداف ودون أن تهتز شباكه أبدًا.

    وحتى في ديربي الشباب.. تمكن الهلال من الخروج بـ3 نقاط مهمة للغاية، مع تسيد كامل لمجريات اللعب، باستثناء الدقائق الأخيرة؛ على الرغم من أن الأداء لم يكن مثل مواجهتي الاتفاق والاتحاد بالفعل.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال ينتصر مع إنزاجي في مباريات أكتوبر وسط ظروف معقدة

    وبعيدًا عن لغة الأرقام.. سنجد أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي قاد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لتحقيق 3 انتصارات من ثلاث مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال شهر أكتوبر من عام 2025؛ وسط ظروف معقدة للغاية.

    أبرز هذه الظروف هي الإصابات التي ضربت نجوم الفريق الأول، وجعلتهم يغيبون عن كل أو بعض مباريات أكتوبر؛ على رأسهم:

    * الظهير الأيمن جواو كانسيلو.

    * الظهير الأيمن حمد اليامي.

    * متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    * الجناح والقائد سالم الدوسري.

    * قلب الهجوم داروين نونيز.

    ونظرًا لهذه الغيابات.. اضطر إنزاجي لتغيير مراكز بعض اللاعبين، مثل اللعب بالظهير الأيسر متعب الحربي على الطرف الأيمن؛ وكذلك التنويع في طرق اللعب، بين "4-3-3" و"4-2-3-1" و"3-5-2".

    ووسط كل هذه التغييرات؛ تمكن المدير الفني الإيطالي من تحقيق العلامة الكاملة بمسابقة دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، مع تسجيل الهلال 8 أهداف في 3 مباريات دون اهتزاز شباكه.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ديربي الشباب.. تحدٍ جديد انتصر فيه سيموني إنزاجي مع الهلال

    وبالتركيز على ديربي الرياض الأخير ضد نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ سنجد أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تغلب على تحدٍ جديد، على رأس قيادة الهلال.

    التحدي المقصود هُنا؛ هو اللعب منذ الدقيقة 78 ضد الشباب بـ"نقص عددي"، عقب طرد المدافع السنغالي المخضرم خاليدو كوليبالي.

    كوليبالي تعرض للطرد، بعد تصرف ساذج للغاية؛ عندما شن هجمة بمفرده داخل منطقة الـ18 الشبابية، انتهت بتدخله العنيف على الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

    المهم.. إنزاجي ورغم سخرية أسطورة الهلال سامي الجابر منه، بسبب إجرائه تبديلات دفاعية عديدة في نهاية الديربي ضد الليث الشبابي؛ إلا أنه نجح في التغلب على النقص العددي، والخروج بـ3 نقاط قد تكون السبب في التتويج بلقب الدوري في النهاية.

    أي أنه أحيانًا؛ هُناك بعض المدربين لا يهتمون بالوسيلة - الأداء الجمالي أو التبديلات المقنعة للغير -، وإنما على الغاية وهي الفوز وتحقيق الـ3 نقاط بأي شكل.

    ولا ننسى أن الزعيم الهلالي كان يفتقد لأحد أهم نجومه على الإطلاق، في ديربي الرياض ضد الشباب؛ وهو متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    ولا يوجد أي لاعب في صفوف الهلال، بإمكانه تعويض الأدوار التي يقوم بها سافيتش؛ وهو سبب آخر يجعلنا نقول إن الانتصار في الديربي، كان أهم من أي شيء آخر.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة بعد تتويج سيموني إنزاجي بـ"مدرب الشهر"

    الملخص من كل ما سبق.. نحن هُنا لا ندافع عن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، ولا ننفي أن أداء الزعيم عليه الكثير من التحفظات بالفعل؛ ولكننا نشير إلى أن هذا المدرب يقدّم ما عليه حتى الآن.

    بمعنى.. إنزاجي يحقق الانتصار تلو الآخر مع الهلال، وينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية بقوة؛ مع إمكانية كبيرة لتحسن المستوى الفترة القادمة، خاصة مع استعادة كافة المصابين والثبات على خطة محددة.

    ولذلك.. ربما على الهلاليين أن يقوموا بدعم إنزاجي، طالما أنه ينتصر وينافس بقوة؛ مع الانتظار لحين اكتمال صفوف الفريق - كما ذكرنا -، للحكم على الأداء الفني بشكلٍ أفضل.

    * أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال منذ صيف 2025 وحتى الآن:

    - مباريات: 18.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 4.

    - خسارة: 1.

    - أهداف مسجلة: 38.

    - أهداف مستقبلة: 17.

    وتعود الخسارة الوحيدة للفريق الهلالي مع إنزاجي؛ إلى مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ضد فلومينينسي البرازيلي بالذات.

    جدير بالذكر أن الهلال وصل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع تصدر "منطقة الغرب" في النخبة الآسيوية، واحتلال "المركز الثالث" بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن نادي النصر "الأول".