أخبار الهلال اليوم | محمد أبو الشامات يرد على اهتمام الزعيم .. مفاجأة عبدالله الحمدان ومدة غياب خاليدو كوليبالي "المحتملة" للإصابة

تعرض النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لـ"الإصابة" في مواجهة منتخب بلاده ضد مصر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

هذه الإصابة؛ منعت كوليبالي من استكمال المواجهة ضد مصر، حيث تم استبداله في مجريات الشوط الأول.

وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن أن معاناة النجم السنغالي؛ جاءت على مستوى "العضلة الضامة".

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فترة غياب خاليدو كوليبالي عن الملاعب، بعد هذه الإصابة؛ قد تكون على النحو التالي:

* أولًا: الغياب من 3 إلى 5 أيام؛ إذا كانت الإصابة مجرد شد عضلي.

* ثانيًا: الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أو أكثر؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق.