جواو كانسيلو يكشف .. حقيقة تعمده استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة" وكواليس الرحيل

وفي هذا السياق.. كشف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو عن أن مسؤولي نادي الهلال، تحدثوا معه خلال الفترة الماضية؛ بشأن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

كانسيلو أشار في المؤتمر الصحفي - نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" -، إلى أنه كان يمتلك العديد من العروض بالفعل؛ عندما أخبره مسؤولي الهلال، بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

وأضاف: "بعدها.. تلقيت اتصالًا من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ الذي أخبرني بأنه يريد التعاقد معي، في الميركاتو الشتوي الحالي".

وأوضح الظهير البرتغالي أنه أخبر مسؤولي الزعيم، فور تلقيه مكالمة ديكو؛ بأنه لن ينظر إلى أي عروض مقدمة، في انتظار تحرك برشلونة الرسمي.

واعترف كانسيلو أنه عاش أيامًا من التوتر، في انتظار تحرك العملاق الإسباني، وحسم الصفقة بشكلٍ رسمي مع الهلاليين.