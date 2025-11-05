أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم بعد جدل "سفرية إسبانيا" .. عرض ليونيل ميسي على الأتراك وقرار حاسم في صفقة مراد هوساوي

حسم نادي الهلال موقف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله إلى إسبانيا، في اليومين الماضيين.

مالكوم سافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج؛ الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، خاصة أنه كان من الممكن معالجته في السعودية.

وهُنا.. تحدث البعض - دون أدلة واضحة - عن هروب النجم البرازيلي، من فحص المنشطات الذي يُجرى عقب المباريات القارية؛ حيث غاب عن فوز الهلال (2-1) على الغرافة القطري مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

فيما زعم آخرون ومنهم محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، أنه من المحتمل أن وجود مالكوم في إسبانيا؛ بدافع الخضوع لفحص طبي، تمهيدًا للانتقال إلى فريقٍ آخر في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

المهم.. نادي الهلال أعلن في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الأربعاء، عودة مالكوم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة النجمة الجمعة القادم، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.