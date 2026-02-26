أخبار الهلال اليوم | كريستيانو رونالدو يرد على روبن نيفيش .. ونجم النصر الأسبق يصف الزعيم بـ"وصف مهين"

منقذ الجبهة اليمنى: إصابة اليامي تورط إنزاجي .. لاعب النصر يقدم الحل أو عليك بسيناريو بيريشيتش "المجنون"

باختصار، الهلال في موقف لا يُحسد عليه، ليس فقط بسبب التعثرات الأخيرة التي أبعدته عن موقعه في الصدارة بعد "10" جولات، وإنما في كم الإصابات الكبيرة التي يعاني منها الأزرق، في ظل حربه على ثلاث جبهات، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الدوري وكأس الملك والنخبة الآسيوية.

على الورق، لا يزال الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع كأس الهزيمة هذا الموسم، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إلا أن كثرة تعادلات الزعيم، بالوصول إلى التعادل السابع أمام التعاون، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، كان كفيلًا بزحزحة الأزرق إلى المركز الثالث، خلف النصر والأهلي.

وبين ذلك، يطلّ الهلال عبر خبر صادم لعشاقه، بالكشف عن التقرير الطبي، الذي أظهر غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة.

من بينهم، جاء حمد اليامي، الظهير الأيمن للهلال، والذي تعرض لإصابة مفاجئة دون أي التحام، خلال مشاركته في مباراة التعاون، فيما كشفت الفحوص المبدئية عن إصابته في الرضفة، وفي انتظار الكشف عن التقارير النهائية ومدة البرنامج العلاجي.

إقالة سيموني إنزاجي الآن؟: لا تهد المعبد على نفسك يا الهلال.. رحيل الإيطالي "هدر مالي" وقد يُدمر فريقين

بين صخب المدرجات التي تُطالب بـ"رأس" المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، وبعض التسريبات المُثيرة من داخل مكاتب عملاق الرياض الهلال؛ يقف الفريق الأول لكرة القدم اليوم، أمام مفترق طرق خطير.

نعم.. قطاع جماهيري كبير بدأ يُطالب بـ"إقالة" إنزاجي؛ وذلك بعد خسارة الهلال "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين، وتراجعه إلى "المركز الثالث" في جدول الترتيب.

أيضًا.. فجّر موقع "365Scores" مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على وجود غضب من مجلس إدارة الزعيم الهلالي، الذي طلب الاجتماع مع الجهاز الفني؛ لمُناقشة أسباب تراجع النتائج، في الفترة الأخيرة.

ووسط كل هذا الجدل؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "هل من المنطقي أن يهدم الهلال المعبد ويقيل إنزاجي الآن؟!".