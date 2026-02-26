أخبار الهلال اليوم | كريستيانو رونالدو يرد على روبن نيفيش .. ونجم النصر الأسبق يصف الزعيم بـ"وصف مهين"

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
باختصار، الهلال في موقف لا يُحسد عليه، ليس فقط بسبب التعثرات الأخيرة التي أبعدته عن موقعه في الصدارة بعد "10" جولات، وإنما في كم الإصابات الكبيرة التي يعاني منها الأزرق، في ظل حربه على ثلاث جبهات، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الدوري وكأس الملك والنخبة الآسيوية.
على الورق، لا يزال الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع كأس الهزيمة هذا الموسم، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إلا أن كثرة تعادلات الزعيم، بالوصول إلى التعادل السابع أمام التعاون، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، كان كفيلًا بزحزحة الأزرق إلى المركز الثالث، خلف النصر والأهلي.
وبين ذلك، يطلّ الهلال عبر خبر صادم لعشاقه، بالكشف عن التقرير الطبي، الذي أظهر غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة.
من بينهم، جاء حمد اليامي، الظهير الأيمن للهلال، والذي تعرض لإصابة مفاجئة دون أي التحام، خلال مشاركته في مباراة التعاون، فيما كشفت الفحوص المبدئية عن إصابته في الرضفة، وفي انتظار الكشف عن التقارير النهائية ومدة البرنامج العلاجي.
بين صخب المدرجات التي تُطالب بـ"رأس" المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، وبعض التسريبات المُثيرة من داخل مكاتب عملاق الرياض الهلال؛ يقف الفريق الأول لكرة القدم اليوم، أمام مفترق طرق خطير.
نعم.. قطاع جماهيري كبير بدأ يُطالب بـ"إقالة" إنزاجي؛ وذلك بعد خسارة الهلال "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين، وتراجعه إلى "المركز الثالث" في جدول الترتيب.
أيضًا.. فجّر موقع "365Scores" مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على وجود غضب من مجلس إدارة الزعيم الهلالي، الذي طلب الاجتماع مع الجهاز الفني؛ لمُناقشة أسباب تراجع النتائج، في الفترة الأخيرة.
ووسط كل هذا الجدل؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "هل من المنطقي أن يهدم الهلال المعبد ويقيل إنزاجي الآن؟!".
رد رونالدو على روبن نيفيش .. ونجم النصر الأسبق يصف الهلال بـ"وصف مهين"
صراع برتغالي على الأراضي السعودية .. كريستيانو رونالدو يشعل الحرب مع روبن نيفيش ويبرئ جورج جيسوس من لوم جمهور النصر!
كما كان متوقعًا دون أي مفاجآت، حقق النصر فوزًا سهلًا أمام النجمة، اليوم الأربعاء، بخماسية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الخماسية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو "ضربة جزاء"، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز "هدفين" والسنغالي ساديو ماني، في الدقائق 7، 31، 42 52 و80 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، تعزز كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس صدارتها لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة متفوقًا بنقطتين على الأهلي "الوصيف"، وثلاث نقاط على الهلال "الثالث".
فيما يعاني النجمة في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط، واقترب خطوة أخرى من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى في نهاية الموسم.
على المستوى الفني، لا جديد يذكر في كتيبة جيسوس بشكل جماعي، خاصةً مع سهولة المباراة التي كانت أشبه بالوديات، لذا دعونا نركز أكثر القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل فردي.
شايع شراحيلي "خارج عن السيطرة" .. أهان الهلال، كال الاتهامات للنصر واعترف بتعرض نواف العابد للظلم بسببه!
هناك أشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن؛ منها "تهور" شايع شرحيلي؛ نجم النصر الأسبق، الذي تورط في عدة أزمات خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال كذلك.
صاحب الـ35 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2009، وبعد تسع سنوات مع نجوم العالمي، كان الرحيل للقادسية في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الفيصلي في صيف 2020 قبل الاعتزال مؤخرًا.
خلال تلك المسيرة، توج شراحيلي بأربع بطولات؛ منها ثلاث مع النصر "الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة"، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي.
وقد تصدر شايع المشهد خلال الساعات الماضية، بعد توجيه "إهانة" للغريم التقليدي والجار "الهلال"..
الهلال يعلن مدة غياب كريم بنزيما رسميًا.. وقرار إداري مصيري من الوليد بن طلال
شهد نادي الهلال أحداثًا ساخنة للغاية؛ وذلك بعد التراجع الأخير في النتائج، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
الهلال تعرض لـ"سلسلة تعادلات"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أدت إلى تراجعه من "صدارة" جدول الترتيب، إلى "المركز الثالث".
وتزامن التراجع في النتائج، مع عديد الإصابات التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)
فلامنجو يكشف حقيقة التعاقد مع ماركوس ليوناردو
أوضح رودريجو بايفا؛ مسؤول الإعلام في نادي فلامنجو، أنه ملف التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، أغلق بالفعل ولا توجد نية لضمه.
بايفا قال في تصريحاته لموقع "365Scores": "لا توجد أي مفاوضات رسمية مع ليوناردو حاليًا، والملف أُغلق منذ شهر ونصف".
في الإطار نفسه، أكد مصدر داخل الهلال أن مسؤولي الزعيم متمسكون ببقاء المهاجم البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي خطة لرحيله، خاصةً بعد إصابة كريم بنزيما واستبعاد داروين نونيز من القائمة المحلية.