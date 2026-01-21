أخبار الهلال اليوم | موقف ماتيتا بعد الانتفاضة الجماهيرية لضمه.. حسم مصير سالم الدوسري وسيموني إنزاجي يطلب "صفقة ضرورية"

دشن جمهور نادي الهلال "وسمًا" عبر منصة "إكس"، في الساعات القليلة الماضية؛ للمطالبة بالتعاقد مع النجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

مطالبات الجماهير الهلالية بالتعاقد مع ماتيتا؛ جاءت في أعقاب الأخبار الصادرة من إنجلترا، بشأن طلب اللاعب الرحيل عن كريستال بالاس.

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، عن موقف المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 28 سنة، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد مطالبات جماهير الهلال القوية، بالتعاقد معه.

رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن ماتيتا أخبر إدارة كريستال بالاس؛ بعدم رغبته في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بشكلٍ رسمي.

وأوضح الصحفي الرياضي الشهير أن وجهة جون فيليب ماتيتا، حال الرحيل عن كريستال بالاس؛ هي الدوري الإيطالي، أو البقاء في إنجلترا مع فريقٍ آخر.