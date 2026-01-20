FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
أحمد فرهود

تصريحات رسمية تكشف الحقائق.. موقف الهلال من التعاقد مع ثنائي هجوم رين وباير ليفركوزن

مستجدات مهمة في ميركاتو نادي الهلال..

ما يزال مسؤولو نادي الهلال يعملون بقوة؛ للتعاقد مع مهاجم أجنبي "تحت السن"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الهلال حسم 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".

  • حقيقة عرض الهلال للتعاقد مع مهاجم رين الشاب

    وفي هذا السياق.. كشف لويك ديزيريه، المدير الرياضي لنادي ستاد رين الفرنسي، عن حقيقة عرض نادي الهلال؛ للتعاقد مع النجم الشاب محمد قادر ميتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    ديزيريه نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي عرض من الهلال؛ للتعاقد مع ميتي البالغ من العمر 18 سنة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وقال ديزيريه عن ذلك؛ بالحرف: "لا يوجد عرض أو محادثات رسمية في الوقت الحالي".

    ميتي أحد أبناء نادي رين؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2024.

    ومنذ الصعود للفريق الأول؛ لعب المهاجم الفرنسي الشاب 31 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا تمريرتين حاسمتين.

  • اعتراف رسمي.. الهلال يريد مهاجم باير ليفركوزن

    وعلى جانب آخر.. تحدث إيريك ديبولو، وكيل أعمال النجم الكاميروني كريستيان كوفان، مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني، عن مفاوضات نادي الهلال معه؛ للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، بشكلٍ رسمي.

    ديبولو اعترف في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء، بتواصل مسؤولي الهلال معه؛ لشراء عقد كوفان بشكلٍ نهائي، وليس استعارته فقط كما رددت بعض التقارير.

    وأضاف وكيل أعمال النجم الكاميروني: "أبلغت مسؤولي الهلال، أن عقد اللاعب مع ليفركوزن ممتد حتى 30 يونيو 2029، ولا توجد مستجدات حتى الآن".

    وشدد ديبولو على أن كوفان، تلقى عروضًا أخرى من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا؛ حيث يدرسهم جميعًا في الوقت الحالي، قبل اتخاذ القرار النهائي.

    مسيرة كريستيان كوفان مع الساحرة المستديرة

    كريستيان كوفان البالغ من العمر 19 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادٍ هاوٍ ببلاده الكاميرون؛ وهو نيلون.

    ومن نيلون انتقل كوفان إلى الفئات السنية لنادي ألباسيتي الإسباني؛ وذلك في صيف عام 2024.

    وفي يناير 2025.. تم تصعيد كوفان إلى الفريق الأول لنادي ألباسيتي؛ قبل أن ينتقل منه في صيف نفس العام، إلى باير ليفركوزن الألماني.

    ومع ليفركوزن في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لعب المهاجم الكاميروني الشاب 24 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا مثلهم.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

