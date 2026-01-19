Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR
أخبار الهلال اليوم | "هدية" الوليد بن طلال الجديدة في الميركاتو.. وكواليس صفقة روبن نيفيش "المحتملة" مع ريال مدريد

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين 19 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • "هدية" الوليد بن طلال الجديدة في الميركاتو الشتوي

    بدأ نادي الهلال خطواته الفعلية؛ من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ووفقًا لموقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين، الصفقة الأجنبية الجديدة؛ ستكون بتمويل كامل من الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال.

    ابن طلال موّل الكثير من الصفقات الهلالية؛ آخرها التعاقد مع متوسط الميدان الشاب مراد هوساوي من نادي الخليج، في الميركاتو الشتوي الحالي.

    وكشف الموقع ذاته، عن الصفقة ستكون في خانة قلب الهجوم؛ حيث تم طرح 3 أسماء للاعبين أجانب "مواليد" أو "تحت السن"، على المدير الفني الإيطالي للفريق الهلالي سيموني إنزاجي.

    ويُفاضل إنزاجي بين الأسماء الثلاثة حاليًا؛ لاختيار اللاعب الذي سيتم التفاوض معه لضمه، بشكلٍ رسمي.

    وإلى جانب صفقة "المواليد".. أعلن الموقع أن الهلال يعمل على التعاقد مع لاعب محلي آخر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

  • Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty

    كواليس صفقة روبن نيفيش "المحتملة" مع ريال مدريد

    فجّرت إذاعة "كادينا سير" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    الإذاعة أكدت أن نيفيش، يرغب بشدة في اللعب بقميص العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الفترة القادمة.

    وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، عرض نفسه على ريال مدريد من خلال بعض الوسطاء بالفعل؛ وسط ترحيب شديد من الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة ألفارو أربيلوا.

    لكن.. الإذاعة كشفت عن أن فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرى أن دفع الأموال لشراء "الستة أشهر الأخيرة" في عقد نيفيش مع الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ سيكون فيه الكثير من المخاطرة، لعدم ضمان تألق اللاعب مع الميرينجي.

    وبالتالي.. يرى بيريز أن صفقة نيفيش إذا تمت؛ فإنه يُفضل أن تكون في يوليو القادم، عندما ينتهي عقده مع الزعيم الهلالي.

  • Salman Al-Faraj Neom (Goal Only)Goal AR

    جدل تحكيمي جديد.. وخسارة سلمان الفرج "الرهان" ضد الهلال

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

