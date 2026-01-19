أخبار الهلال اليوم | "هدية" الوليد بن طلال الجديدة في الميركاتو.. وكواليس صفقة روبن نيفيش "المحتملة" مع ريال مدريد

بدأ نادي الهلال خطواته الفعلية؛ من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

ووفقًا لموقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين، الصفقة الأجنبية الجديدة؛ ستكون بتمويل كامل من الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال.

ابن طلال موّل الكثير من الصفقات الهلالية؛ آخرها التعاقد مع متوسط الميدان الشاب مراد هوساوي من نادي الخليج، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف الموقع ذاته، عن الصفقة ستكون في خانة قلب الهجوم؛ حيث تم طرح 3 أسماء للاعبين أجانب "مواليد" أو "تحت السن"، على المدير الفني الإيطالي للفريق الهلالي سيموني إنزاجي.

ويُفاضل إنزاجي بين الأسماء الثلاثة حاليًا؛ لاختيار اللاعب الذي سيتم التفاوض معه لضمه، بشكلٍ رسمي.

وإلى جانب صفقة "المواليد".. أعلن الموقع أن الهلال يعمل على التعاقد مع لاعب محلي آخر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.