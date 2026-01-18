استهل القحطاني فقراته التحليلية بتسليط الضوء على لقطة حدثت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (الدقيقة 47)، حينما سقط لاعب من فريق نيوم داخل منطقة الجزاء مطالباً بخطأ.

وأكد الخبير التحكيمي أن قرار الحكم باستمرار اللعب كان موفقاً تماماً، حيث أظهرت زوايا التصوير أن اللاعب فقد توازنه وسقط دون أي احتكاك فعلي من مدافعي الهلال، مما يبرئ ساحة الحكم من أي شبهة في هذه اللقطة.

وفي الدقيقة 64، واصل الحكم قراراته الصحيحة باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، وأوضح القحطاني أن الحالة كانت واضحة ولا تقبل الشك، حيث قام مدافع نيوم بمسك مهاجم الهلال بشكل مستمر.

وركز المحلل على تفصيلة قانونية هامة وهي الإصرار على المخالفة، مشيراً إلى أن لاعب الهلال حاول التقدم للإمام والتخلص من الرقابة، إلا أن المدافع واصل عملية المسك حتى أسقطه، وهو ما رآه الحكم بوضوح من زاوية رؤية ممتازة.