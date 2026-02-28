أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | حمد الله "يضحك" بسبب هز شباك الزعيم و"مندش يؤدب الكبار"
الهلال ينتصر على الشباب
الهلال انتصر في ديربي الرياض على الشباب مساء الجمعة في مباراة شهدت تسجيل 8 أهداف، خمسة منها للهلال وثلاثة لأصحاب الأرض الشباب. شاهد الملخص هنا.
تحليل ديربي الرياض
الدعيع يهاجم بونو ويعلق على تبديل سالم وشارة القيادة
تركي العواد يشيد بمندش
أشاد الإعلامي "تركي العواد" في تحليله لديربي الرياض بين الشباب والهلال على "العربية" باللاعب سلطان مندش واعتبره نجم المباراة الأول، وهو الذي سجل هدفًا رائعًا في مشاركته كأساسي في لقاء الجمعة.
وقال العواد إن مندش سجل وصنع ولعب أساسي، وإنزاجي يدين بالفضل في تأديب اللاعبين الكبار لمندش بعد مشاركته المميزة ضد الشباب.
حمد الله: أسجل على الجميع وليس الهلال فقط
تحدث نجم الشباب عبد الرزاق حمد الله مع الإعلام عقب خسارة فريقه ضد الهلال 5-3، وأشاد بالهلال الذي وصفه بالخصم الكبير جدًا، وأن الأخطاء واردة وبسببها خسر الفريق.
وعن هز شباك "الزعيم"، قال النجم المغربي في ختام تصريحاته ضاحكًا إنه يسجل على كل الفرق، ولا يهز شباك الهلال فقط عقب أن نجح في إضافة هدف في هزيمة الفريق الجمعة ضد الهلال.
أزمة الحضور الجمهوري
ناقش "أكشن مع وليد" أزمة ضعف الحضور الجماهيري في مباريات دوري روشن مؤخرًا، وفسر الإعلامي عبد العزيز الزلال الأمر في لقاء الشباب والهلال بأن ملعب الأول يعاني من أزمة لركن السيارات، وأنه مجهز للتدريبات.
وفي ظل حضور أكثر من 9 آلاف متفرج فقط اللقاء، فسر الإعلامي "توفيق تونسي" الأمر بأن جمهور الهلال عازف عن حضور المباريات، ولا يمكن أن يتفوق عليه جمهور الشباب.