أحمد فرهود

مصالحة وتمثيلية واضحة في الديربي: عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال يرفع شعار.. لماذا لم تتعاقدوا معي!

أداء رائع جديد من حمدالله في الملاعب السعودية..

بينما كانت مدرجات الهلال تهتز طربًا، بخماسية هزت أركان ديربي الرياض؛ كان هُناك مشهد مواز يدور في قلب المعمة، بطله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله الذي اعتاد أن يكتب التاريخ؛ لم يكن مجرد مهاجم يحاول تقليص الفارق ضد الهلال، بل "أوركسترا هجومية" كاملة لفريقه الشباب.

وتألق حمدالله في الديربي؛ وذلك رغم خسارة الشباب (3-5) ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي لمحترفين 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ58، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة 25، في الترتيب الثالث عشر.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور حمدالله في ديربي الشباب والهلال..

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    عبدالرزاق حمدالله.. أرقام جديدة بهدفه ضد الهلال

    رغم انخفاض مستواه في بعض الأوقات، وتقدمه في العمر، وظروف أنديته المختلفة؛ إلا أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يجبرنا بعد كل مباراة، لنتساءل: "هل يوجد مهاجم محترف أفضل منه جاء إلى الدوري السعودي للمحترفين؟!".

    بالطبع.. هُناك العديد من المهاجمين العظماء، الذين مروا على الملاعب السعودية، وفي مقدمتهم الأسطورة السورية عمر السومة؛ إلا أن الأرقام التي يحققها حمدالله، تجعله في مكانة خاصة.

    ونجح حمدالله في تسجيل هدف، خلال خسارة فريقه الشباب (3-5) ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الهدف الذي سجله النجم المغربي ضد الهلال، جمع بين مهارة المراوغة في المساحات الضيقة وجودة الإنهاء؛ كما حقق به مجموعة من الأرقام المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: الوصول إلى الهدف رقم 153 في الدوري السعودي للمحترفين؛ على بُعد 7 أهداف من معادلة رقم السومة التاريخي.

    ويتصدر السومة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين تاريخيًا، برصيد 160 هدفًا في 213 مباراة؛ بينما حمدالله سجل أهداف الـ153، في 171 لقاءً فقط.

    * ثانيًا: الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 260، مع جميع الأندية السعودية التي مثّلها "النصر، الاتحاد والشباب"؛ وذلك بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وأحرز حمدالله 218 هدفًا وصنع 42 تمريرة حاسمة، خلال 240 مباراة مع الأندية السعودية، في مختلف المسابقات.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مصالحة شبابية.. تصرف رائع من عبدالرزاق حمدالله مع كاراسكو

    وبعيدًا عن لغة الأرقام.. أعلن الديربي الناري أمام نادي الهلال؛ الصلح بين المغربي عبدالرزاق حمدالله والبلجيكي يانيك كاراسكو، ثنائي فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    نعم.. حمدالله دخل في صدام مع كاراسكو، خلال مواجهة نادي الرياض الأخيرة، المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

    وقتها.. قام النجم المغربي برمي زجاجة المياه، مع إبداء غضبه الشديد، لعدم تسديد ركلة جزائية تحصل عليها الشباب ضد الرياض؛ وقام كاراسكو بتسديدها، بنفسه.

    إلا أنه ضد الزعيم الهلالي، قام كاراسكو بصناعة هدف حمدالله؛ وذلك بتمريرة رائعة، كللها النجم المغربي بمراوغة ثم إنهاء رائع.

    رد فعل حمدالله كان رائعًا؛ حيث حمل كاراسكو مع احتضانه، في إشارة إلى انتهاء الخلاف بينهما.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تمثيل واضح.. عندما حاول حمدالله الحصول على "ركلة جزائية"

    لكن.. لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ إلا ويثير الجدل فيها، ببعض اللقطات.

    هذه المرة كانت ضد نادي الهلال؛ وذلك عندما حاول الحصول على "ركلة جزائية"، في الشوط الأول.

    الإعادات أظهرت أن حمدالله، حاول إيهام الحكم، بتعرضه لإعاقة من نجم الهلال محمد كنو، داخل منطقة الجزاء.

    إلا أن الحكم لم يحتسب أي قرار؛ وهو الأمر الذي أكد المستشار التحكيمي محمد كمال ريشة، على صحته.

    ريشة كشف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن حمدالله هو من بحث على قدم كنو، من أجل السقوط والحصول على "ركلة جزائية"؛ وبالتالي قرار الحكم بمواصلة اللعب، كان صحيحًا.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. من عبدالرزاق حمدالله إلى الهلال "لماذا لم تتعاقدوا معي"!

    الخلاصة.. النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ قدّم مباراة جيدة للغاية ضد الهلال، سواء في التحركات والمجهود البدني والتسجيل.

    وظهر حمدالله في هذه المباراة؛ كما ولو أراد إيصال رسالة إلى مسؤولي الهلال، وهي: "لماذا لم تتعاقدوا معي نهائيًا؟!".

    ونعلم أن الهلال استعار حمدالله من الشباب، في صيف عام 2025؛ للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

    وشارك حمدالله لمدة 15 دقيقة فقط؛ في خسارة الهلال (1-2) ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع النهائي.

    وأعرب حمدالله عن سعادته الكبيرة، بتمثيل الزعيم الهلالي؛ رغم أن التجربة كانت قصيرة للغاية.

    وشخصية مثل حمدالله، لا تقبل إلا برفع الألقاب الجماعية، مع تحقيق الإنجازات الفردية؛ وهو ما أظهره طوال مسيرته، مع عالم الساحرة المستديرة.

    وبالتأكيد.. سعادة حمدالله كانت ستكون أكبر، إذا اشتراه الهلال نهائيًا؛ خاصة وهو يرى عدم رضاء من جماهير الزعيم، على مهاجمي الفريق الحاليين.

    حتى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نفسه، الذي تعاقد معه الهلال من نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ يُعاني من الإصابة.

