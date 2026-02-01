أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | غياب محتمل لنجم الزعيم أمام الأهلي .. صفقة كريم بنزيما تهدد روبن نيفيش واتهامات نصراوية
ليوناردو إلى مدريد
أوضحت شبكة "إي س بي إن" أن المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو سيتجه إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، استعدادًا للانضمام إلى أتلتيكو.
ومن المقرر أن يخضع مهاجم الهلال للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينضم لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو، حال تخطيه.
هذه الخطوة تأتي في ظل حالة عدم الرضا عن مستواه داخل النادي السعودي، مع اعتماد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي على المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في المباريات الأخيرة.
خلاف هذا، يرغب ليوناردو في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة في نادٍ جديد، بهدف إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لمنتخب البرازيلي، بضمه خلال كأس العالم 2026.
غياب سالم الدوسري وعودة كوليبالي
غاب القائد سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، عن الحصة التدريبية أمس السبت، في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلي، في الغد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
غياب التورنيدو يأتي بداعي معاناته من إنفلونزا، حالت دون انضمامه لزملائه.
على جانب آخر، شارك المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في جزء من المران الجماعي بالأمس، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي.
وعاد كوليبالي مؤخرًا من الخارج، بعدما أقام عزاء والده، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة بعد صراع مع المرض.
صفقة بنزيما تهدد روبن نيفيش
وسط كثرة الأحاديث عن اقتراب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام إلى نادي الهلال، خرج سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية في النصر سابقًا، محذرًا الزعيم من تأثير تلك الخطوة على لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.
السبيعي زعم أن الأمور المالية ستحول دون استمرار نيفيش في القلعة الزرقاء في وجود بنزيما، موضحًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "معلومة: النادي أخذ تعويض مالي عن عدم وجود لاعب فئة A في الفترة الماضية".
وأضاف: "نصيحة: إذا جاكم الننز لن يستمر الروز (يقصد روبن نيفيش)، لأن مبلغ الستة أشهر للبنز يساوي تقريبًا مقدار زيادة تجديد عقد الروز. لا تفرطوا فالروز من أجل البنز، ولا تفرطوا في 3 سنوات من أجل ستة أشهر".
يذكر أن نيفيش دخل في يناير الجاري بالفعل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، لكن التقارير الصحفية تزعم تجديده لعقده، دون إعلان رسمي بعد.
العقوبة المتوقعة على جيسوس .. واتهامات نصراوية للهلال
