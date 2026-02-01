Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالأهلي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لديربي السعودية بين الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في ديربي السعودية ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز بعد التعادل في مباراتين على التوالي أمام الرياض والقادسية وتقليص الفارق مع النصر إلى 3 نقاط فقط.

وعلى الزعيم الحذر من الأهلي، إذ يعيش أفضل فتراته في الموسم وضعته في المركز الثالث متساوي مع النصر في النقاط برصيد 43 نقطة، كما أنّ العالمي سوف يواجه الرياض قبل ديربي السعودية وفي حال الفوز سيدخل كل فريق باحثًا عن الانتصار.

الأهلي قادر بالفوز على التساوي في النقاط مع الهلال، مما ينعش المنافسة ويشعلها في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

الهلال
الأهلي
ما موعد كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد كلاسيكو الهلال والأهلي في الجولة 20 دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 2 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الأهلي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

