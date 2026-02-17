أخبار النصر اليوم | جيسوس يثير الجدل حول ظهور رونالدو ضد أركاداج والهلال يتقدم بشكوى جديدة ضد العالمي

"اتقوا الله في ظروفه المالية الصعبة" .. إعلاميون يستغلون أزمة حقوق نجم النصر السابق لتحقيق مصالح شخصية
لا تزال أزمة اللاعب السابق علي بن يزيد قائمة في نادي النصر، في ظل ادعائه عدم الحصول على مستحقاته المالية، لكن المفاجأة هذه المرة أنه تعرض للخداع من قبل اثنين من الإعلاميين، بحسب مزاعم المحامي النصراوي عايد الرشيدي.
تألق علي بن يزيد في صفوف النصر، إذ تميز بسرعته وفاعليته على مرمى الخصوم، حتى سجل بقميص العالمي 49 هدفًا في مختلف البطولات.
وقد توج صاحب الـ47 عامًا بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد خلال مسيرته مع النصر، قبل أن تعصف به الإصابات المتكررة.
ورغم مرور سنوات على رحيله عن النصر إلا أنه يؤكد أنه لم يحصل على مستحقاته المالية بشكل كامل، والتي تقدر بحوالي 2 مليون ريال سعودي.
فيما يخرج مسؤولو النصر على مر السنوات، لنفي وجود مستحقات مالية ليزيد داخل النادي، ما يزيد الموقف تعقيدًا، خاصةً وأن اللاعب السابق ظهر في فيديو مؤخرًا للحديث عن تلك القضية، لكن يبدو أنه تورط من ورائه.
الجديد في هذا الشأن كشفه المحامي النصراوي عايد الرشيدي، مؤكدًا أن اثنين من الإعلاميين – لم يذكر أسمائهما – ورطوا علي يزيد في ظهوره الأخير للحديث عن القضية، من أجل تحقيق مصالح شخصية.
ويزعم الرشيدي أن الثنائي الإعلامي خدع نجم النصر السابق بأن ظهوره في فيديو سيساهم في حل قضيته مع النصر ومن ثم سيحصل على حقوقه، لكن هدفهما كان تحقيق بعض المصالح الشخصية، دون مراعاة لظروفه.
وكتب عايد الرشيدي تحديدًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ونحن مقبلين على شهر الخير كلمة حق في قضية علي يزيد، للأسف تم خداع علي يزيد من قبل (إعلاميين اثنين) أوهماه بأن هناك طلبًا من شخصية لنشر فيديو وأن حقوقه ستصل إليه بعد ذلك، وبحسن نية قام بنشر الفيديو".
وأضاف: "الجماهير عندما استمعت للمقطع ظنت أن الأمور في طريقها للحل وأن اللاعب سيحصل على حقوقه، لكن الحقيقة أنه لم يطلب منهم أي شخصية نشر أي فيديو .. ما حدث كان اجتهادًا ممن أرادوا الظهور بمظهر الأبطال وحل القضية وأنهم حلوا القضية معتقدين أن الفيديو يدين علي يزيد".
الرشيدي تابع: "مع الأسف هذا التصرف لا يليق، فهذا الفعل من أجل التقرب ممن أرسلوهم دون مراعاة لظروف اللاعب وإحراجه أمام الجماهير".