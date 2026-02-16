"اتقوا الله في ظروفه المالية الصعبة" .. إعلاميون يستغلون أزمة حقوق نجم النصر السابق لتحقيق مصالح شخصية

تألق علي بن يزيد في صفوف النصر، إذ تميز بسرعته وفاعليته على مرمى الخصوم، حتى سجل بقميص العالمي 49 هدفًا في مختلف البطولات.

وقد توج صاحب الـ47 عامًا بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد خلال مسيرته مع النصر، قبل أن تعصف به الإصابات المتكررة.

ورغم مرور سنوات على رحيله عن النصر إلا أنه يؤكد أنه لم يحصل على مستحقاته المالية بشكل كامل، والتي تقدر بحوالي 2 مليون ريال سعودي.

فيما يخرج مسؤولو النصر على مر السنوات، لنفي وجود مستحقات مالية ليزيد داخل النادي، ما يزيد الموقف تعقيدًا، خاصةً وأن اللاعب السابق ظهر في فيديو مؤخرًا للحديث عن تلك القضية، لكن يبدو أنه تورط من ورائه.