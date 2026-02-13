أخبار النصر اليوم | هييرو يكشف كواليس جديدة عن رحيل تاليسكا وحسم موقف رونالدو من مواجهة الفتح

الرحيل عن النصر يبدو قريبًا .. كواليس اجتماع جورج جيسوس بنواف العقيدي بعد تهميشه الأخير
عقد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، اجتماعًا مع حارس مرماه السعودي نواف العقيدي، على إثر تهميشه في المباريات الأخيرة، وتعرضه لحملة تشكيك كبيرة من قبل بعض الإعلاميين ومحاولات دفاع يائسة من الجماهير.
صاحب الـ25 عامًا بدأ الموسم الجاري حاميًا لعرين النصر، مشاركًا في 11 مباراة بدوري روشن السعودي 2025-2026، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.
لكن تدهورت أوضاعه في الجولة الـ14 خلال مواجهة القادسية، حيث ارتكب خطأً فادحًا، تسبب في هزيمة العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد.
وساء الوضع أكثر في ديربي الرياض أمام النصر في الجولة الـ15، حيث طُرد بكارت أحمر مباشر في الدقيقة 60، ما مهد طريق فوز العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ومن وقتها لم يظهر العقيدي في مباريات النصر بمختلف البطولات، حتى مع توقع ظهوره أول أمس الأربعاء، خلال مواجهة أركاداج التركمانستاني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، فاجأ جورج جيسوس الجماهير باستمرار الاعتماد على بينتو.
الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الرياضية"، مؤكدة عقد المدرب البرتغالي اجتماع مع الحارس السعودي، شدد خلاله الأول على أهمية الثاني في الفريق الأول لكرة القدم بالنصر.
ورغم ذلك، أوضح جيسوس للعقيدي أن مشاركته خلال الفترة المقبلة بالمباريات متوقفة على رؤيته الفنية، وبما يراه مناسبًا للمباريات، دون تحديد مباراة معينة أو بطولة سيشارك فيها الحارس.