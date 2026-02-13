هل انتهى الإضراب تمامًا؟ قرار نهائي من جيسوس يحسم مشاركة رونالدو أمام الفتح!

رونالدو دخل في "إضراب" عن مباريات النصر؛ وذلك بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة إلى سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

ومؤخرًا.. ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن المحادثات مع رونالدو؛ أسفرت عن عديد الأمور المهمة، من بينها إعادة الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو كما يريد.

وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "الرياضية" على خبر "أبولا" البرتغالية؛ بشأن إعادة صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي للنصر خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

لكن.. "الرياضية" أضافت على ذلك؛ بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق برئيس النصر عبدالله الماجد.

الصحيفة أعلنت أن النصر سيشهد تغييرات إدارية عديدة، خلال الأيام القادمة؛ قد تصل إلى "الإطاحة" بالماجد، من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإطاحة المرتقبة برئيس النصر؛ تأتي على خلفية غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منه، بعد تصريحاته التي قال فيها إنه أقوى من "الدون".