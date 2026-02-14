Goal.com
Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty
هيثم محمد

أخبار النصر اليوم | جيسوس يستبعد لاعبين من مواجهة الفتح .. وعودة العقيدي ورونالدو

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الموافق الـ14 من فبراير 2026.

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الموافق 14 من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • عودة رونالدو إلى المشاركة من جديد

    أعلن "فابريزيو رومانو" عن إنهاء النجم كريستيانو رونالدو إضرابه عن عدم المشاركة في مباريات النصر وسفره مع بعثة الفريق لمواجهة الفتح مساء السبت لحساب دوري روشن، كما ظهر البرتغالي في الصور المنشورة على حسابات النادي لسفر الفريق لخوض اللقاء مساء الجمعة.

    وقام جورج جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، بحسم موقفه من مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه القادمة أمام الفتح.

    رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2.

    وتأتي هذه الأنباء بمثابة الدفعة القوية للنصر خلال هذه الفترة الحرجة من الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن مع الهلال والأهلي وكذلك القادسية.

  • وعودة العقيدي أيضًا

    أكد الإعلامي المقرب من النصر عبد العزيز المريسل مشاركة القائد كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الحارس نواف العقيدي مساء اليوم في مواجهة الفتح لحساب دوري روشن.

    ونشر المريسل تغريدة عبر حسابه على إكس أعلن فيها حضور النجمين بالتشكيل الأساسي، وذلك ردًا على بعض التقارير السابقة التي تناولت موقف اللاعبين من العودة للعب مساء السبت مع "العالمي".

  • استبعاد الناصر وعبد الكريم ضد الفتح

    كشفت "الرياضية" عن القائمة المستدعاة من قبل مدرب النصر جورج جيسوس من أجل خوض مباراة الفتح مساء اليوم السبت لحساب دوري روشن.

    وضمت القائمة تسعة لاعبين أجانب مع رونالدو وهم البرازيلي بينتو، والبرتغالي جواو فيليكس، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيغو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، والبرازيلي أنجيلو. على أن يحدد في الاجتماع الفني السبت إبعاد بينتو أو أنجيلو.

    وغاب عن القائمة الثنائي حيدر عبد الكريم الذي شارك مع الفريق الرديف مؤخرًا بدوري جوي وبعدها لعب مع الفريق الأول أساسيًا قاريًا ضد أركاداغ، كما يغيب الظهير سعد الناصر بحسب "الرياضية"، وذلك عقب غيابه أيضًا ضد الاتحاد بالجولة الفائتة وكذلك أمام أركاداغ.

  • كيف تشاهد لقاء الفتح ضد النصر؟

    التفاصيل كاملة هنا.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في 7 مباريات من أصل 7 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

