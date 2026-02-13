Goal.com
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب ميدان تمويل الأولى.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني وعينه على مواصلة تضييق الخناق على الهلال بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الفتح يطمح لتحسين مركزه العاشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 فبراير 2026، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةجعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه جوميز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والنصر في المباريات الأخيرة

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين الفتح والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

الفتح

آخر 5 مباريات

النصر

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

17
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

