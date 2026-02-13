ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب ميدان تمويل الأولى.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني وعينه على مواصلة تضييق الخناق على الهلال بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الفتح يطمح لتحسين مركزه العاشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 فبراير 2026، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفتح والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026