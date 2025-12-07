أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | 5 لاعبين يغيبون عن معسكر أبو ظبي، ومحادثة هاتفية جديدة بين رونالدو وترمب
قرار خاص من جيسوس بشأن ساديو ماني
اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا خاصًا بشأن المهاجم السنغالي ساديو ماني.
فريق النصر اختتم تدريباته في الرياض اليوم الأحد وغادر إلى أبو ظبي حيث سيُقيم مسكرًا إعداديًا هناك لعدة أيام استغلالًا لفترة توقف النشاط المحلي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.
المدرب المخضرم استبعد ماني من رحلة أبو ظبي لمنحه الفرصة للراحة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب السنغال استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.
معسكر النصر في أبو ظبي يُختتم بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 10 ديسمبر، على أن يعود اللاعبون والجهاز الفني إلى الرياض يوم 11 من نفس الشهر لاستكمال التدريبات في مقر النادي استعدادًا لاستئناف النشاط في الـ19 من ديسمبر.
الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد حدد يوم 15 ديسمبر كموعد أقصى للأندية لإرسال لاعبيها إلى منتخبات بلادهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا.
خمسة لاعبين يغيبون عن معسكر النصر في أبو ظبي
غادرت بعثة النصر العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد بعد إجراء تدريب أخير في مقر النادي تحت إشراف المدرب جورج جيسوس، وقد وصلت أبو ظبي بعد رحلة قصيرة للدخول في معسكر مغلق يمتد حتى يوم 11 ديسمبر الجاري ويتخلله مباراة ودية أمام الوحدة الإماراتي.
وحسب صحيفة الرياضية السعودية، غاب عن البعثة 5 لاعبين يتقدمهم ساديو ماني بقرار من المدرب جيسوس كما أوضحنا أعلاه.
المهاجم محمد مران غاب لعارض صحي، فيما بقي الثنائي سامي النجعي وعبد الملك جابر في الرياض لاستكمال برنامجهما التأهيلي، والغائب الأخير هو سعد حقوي بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية.
ترمب: لا يوجد أفضل من رونالدو
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تلقيه مكالمة هاتفية من نجم النصر كريستيانو رونالدو، وذلك عقب زيارة اللاعب البرتغالي للبيت الأبيض بدعوة من الرئيس الشهر الماضي.
قناة العربية السعودية نقلت عن ترمب قوله "كريستيانو رونالدو اتصل بي وشكرني على زيارته للبيت الأبيض".
أضاف "يا له من رجل رائع ليس فقط كرياضي، بل كشخص لا يوجد أفضل منه".
رغم مرور 3 سنوات تقريبًا على انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، إلا أن تلك الصفقة مازالت تُثير الجدل حتى الآن، وقد تبارى المتبارون في الأيام الأخيرة في كشف التفاصيل والكواليس الخاصة بها، وعلى مسلي آل معمر رأسهم الرئيس السابق للنادي العاصمي، والذي فوجئ بأن روايته لا تلقى رواجًا بل تكذيبًا من عديد الأطراف. فما القصة؟
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.