أخبار النصر اليوم | "تمرد" رونالدو يهدد كلاسيكو الاتحاد .. وصفقة مجانية وسط غليان الجماهير!

فجّر الصحفي الرياضي بيدرو سوزا، المدير التنفيذي لقناة "كوريو دا مانها" - التابعة لصحيفة (ريكورد) البرتغالية -، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم.

بيدرو أعلن مساء اليوم الإثنين، وجود بند في عقد رونالدو؛ يمنحه حق الرحيل عن نادي النصر، في صيف عام 2026.

وجدد رونالدو عقده مع الفريق النصراوي، والذي كان من المقرر أن ينتهي صيف 2025؛ لمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو 2027.

إلا أنه وحسب سوزا؛ فإن الأسطورة البرتغالية لديه حرية عدم إكمال هذا العقد، والرحيل بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

المزيد من التفاصيل