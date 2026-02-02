Goal.com
Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

وسط غضبه.. بند مفاجئ في عقد كريستيانو رونالدو يمنحه "حق الرحيل" عن النصر

جدل مستقبل كريستيانو رونالدو يعود من جديد..

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، داخل نادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، غاب عن مباراة النصر ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وقيل في البداية إن غياب الأسطورة البرتغالية، بسبب مشاكل بدنية وطبية؛ قبل أن تجمع كافة التقارير الإعلامية أن اللاعب "غاضب"، بسبب عدم دعم الفريق النصراوي في الميركاتو - عكس الأندية المنافسة -.

  • Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images

    بند مفاجئ في عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

    ووسط كل ذلك.. فجّر الصحفي الرياضي بيدرو سوزا، المدير التنفيذي لقناة "كوريو دا مانها" - التابعة لصحيفة (ريكورد) البرتغالية -، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم.

    بيدرو أعلن مساء اليوم الإثنين، وجود بند في عقد رونالدو؛ يمنحه حق الرحيل عن نادي النصر، في صيف عام 2026.

    وجدد رونالدو عقده مع الفريق النصراوي، والذي كان من المقرر أن ينتهي صيف 2025؛ لمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو 2027.

    إلا أنه وحسب سوزا؛ فإن الأسطورة البرتغالية لديه حرية عدم إكمال هذا العقد، والرحيل بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الكشف عن وجهات كريستيانو رونالدو "المحتملة"!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي بيدرو سوزا كشف عن أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، يحظى باهتمام عديد الأندية؛ من أجل التعاقد معه بشكلٍ رسمي، حال الرحيل عن فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وأكد بيدرو أن رونالدو، يحظى باهتمام بعض الأندية الأوروبية؛ إلى جانب فرق من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريده منذ فترة طويلة.

    وبالفعل.. كان رونالدو مرشحًا قويًا للانتقال إلى الدوري الأمريكي؛ وذلك قبل انتقاله إلى الملاعب السعودية يناير 2023، من بوابة نادي النصر.

    وإذا ذهب صاروخ ماديرا إلى الدوري الأمريكي؛ فإنه قد يجدد منافسته التاريخية مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي.

    ولما لا قد تتحقق المعجزة، ويلعب رونالدو وميسي في فريق واحد - إنتر ميامي -، مثلما ردد البعض سابقًا؛ وإن كان الأمر يبدو صعبًا للغاية، في الوقت الحالي.

  • Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

