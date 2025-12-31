أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | يايسله يتحجج مبكرًا قبل كلاسيكو النصر.. وتلبية أول طلباته في الميركاتو الشتوي
يايسله يضع مبررًا مبكرًا قبل كلاسيكو النصر!
شدّد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، على ثقته الكاملة في جماهير ناديه، مؤكدًا أن دورهم سيكون حاسمًا في دعم الفريق، وذلك خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر.
وتطرق يايسله للحديث عن الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر اللقاء، خلال تصريحاته بالمؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحًا أنه لا يمتلك أرقامًا دقيقة حول حجم الحضور المتوقع، إلا أنه يراهن دائمًا على وقفة جماهير الأهلي، قائلاً إن دعمهم المعتاد يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة داخل الملعب.
وبشأن غياب المدافع البرازيلي إيبانيز، أوضح مدرب الأهلي أن التأثير لا يرتبط بلاعب واحد فقط، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من أكثر من غياب في الفترة الحالية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الجهاز الفني فيما يتعلق بالحلول والخيارات التكتيكية، ليضع مبررًا قبل المباراة!
وحول المقارنات التي تُثار بينه وبين البرتغالي جورج جيسوس، أكد يايسله أن المواجهة لا تحمل طابعًا شخصيًا بين المدربين، مشددًا على أن تركيزه ينصب بالكامل على فريقه وكيفية الإعداد المثالي للمباراة، وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.
أشعل فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.
تمبكتي البالغ من العمر 26 سنة، انتقل من الشباب إلى الهلال صيف 2023؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2027.
تباينت ردود الأفعال الرسمية في النادي الأهلي؛ على حالة "طرد" مدافع الفريق الأول روجر إيبانيز، خلال مواجهة الفيحاء.
إيبانيز تعرض للطرد في الدقيقة 85؛ وذلك خلال الفوز (2-0) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وبالتالي.. تأكد غياب المدافع البرازيلي عن الأهلي، في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر؛ والمقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.
تلبية أول طلبات يايسله في الشتاء
عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات مجددًا؛ حيث لم يجر نفسه إلى مستنقع التعثرات، بعد الخسارة الأخيرة ضد نادي الفتح.
وجاءت عودة الأهلي إلى سكة الانتصارات، من بوابة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وفاز الأهلي (2-0) على الفيحاء؛ حيث أحرز المهاجم الإنجليزي إيفان توني "الأول" في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي روجر إيبانيز "الثاني" في الدقيقة 64.
صحيفة الرياضية السعودية أكدت توصل الأهلي لاتفاق كامل مع نادي إنترناسيونال البرازيلي حول ضم مهاجمه الشاب ريكاردو ماتيوس خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مشيرة إلى أن توقيع العقود هو الخطوة التي تفصل الإعلان الرسمي.
المهاجم صاحب الـ19 عامًا سيُقيد في قائمة الأهلي تحت بند المواليد، وقد جاء التعاقد معه تلبية لطلب المدرب يايسله بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في السوق الشتوي.
وأوضحت الرياضية أن ماتيوس أنهى بالفعل جميع الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للفريق السعودي، وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن مدة العقد يُتوقع أن تمتد لموسمين فقط.
موسم الأهلي في 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة، ثم حقق الانتصار على الفيحاء بهدفين دون رد بالجولة 12.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.