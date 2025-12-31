نجح النادي الأهلي السعودي في حسم صفقته الأولى في سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في دوري روشن السعودي يوم الخامس من يناير القادم، ليُلبي بذلك طلب مدربه ماتياس يايسله.
لبى طلب ماتياس يايسله .. الأهلي يحسم صفقته الأولى في الانتقالات الشتوية
الصفقة الأولى
صحيفة الرياضية السعودية أكدت توصل الأهلي لاتفاق كامل مع نادي إنترناسيونال البرازيلي حول ضم مهاجمه الشاب ريكاردو ماتيوس خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مشيرة إلى أن توقيع العقود هو الخطوة التي تفصل الإعلان الرسمي.
المهاجم صاحب الـ19 عامًا سيُقيد في قائمة الأهلي تحت بند المواليد، وقد جاء التعاقد معه تلبية لطلب المدرب يايسله بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في السوق الشتوي.
وأوضحت الرياضية أن ماتيوس أنهى بالفعل جميع الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للفريق السعودي، وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن مدة العقد يُتوقع أن تمتد لموسمين فقط.
مسيرة الوافد الجديد
بدأ ماتيوس مسيرته مع فريق فيروفياريا قبل أن ينتقل للفئات السنية لإنترناسيونال، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول للنادي البرازيلي العريق عام 2024.
وخاض اللاعب 35 مباراة مع فريقه سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحدًا، ومع فريق تحت 20 عامًا لعب 23 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
ماتيوس كان جزءًا من منتخب البرازيل تحت 20 عامًا المتوج ببطولة أمريكا الجنوبية لنفس الفئة العُمرية، وقد شارك في مباراتين ونجح في الثانية بإحراز هدف وصناعة آخر مما ساهم في الفوز على تشيلي 3-0 والتتويج باللقب.
الأهلي والانتقالات الشتوية
بدأت إدارة النادي الأهلي العمل في الفترة الأخيرة على تجديد عقود اللاعبين القريبة من الانتهاء، وقد نجح في تجديد عقد مدافعه ميريح ديميرال وحارس مرماه إدوارد ميندي.
المصادر الصحفية المتابعة تؤكد قرب توصله لاتفاق مع روجر إيبانيز لتجديد عقده، فيما تحوم الشكوك حول مستقبل إيفان توني وجالينيو وفرانك كيسييه وماتيو دامس.
ويسعى الفريق الجداوي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم لدعم دفاعه بمدافع جديد، وقد ارتبط مؤخرًا بنجم الهلال علي البليهي ومدافع القادسية قاسم لاجامي.
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة، وقد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الأخيرة بالفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.