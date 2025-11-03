أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | فرانك كيسييه يتحدث عن مستقبله، ماتياس يايسله يكتفي بتعليق مقتضب .. وخبير تحكيمي يؤكد تعرض الراقي للظلم
موعد مواجهة الأهلي والسد
موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 القنوات الناقلة
يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على السد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد للحفاظ على لقبه وهو الذي يحتل الوصافة في ترتيب القسم الشرقي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.
بينما يتسلح السد بعامل الأرض والجمهور، لتصحيح المسار وتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعد تعادلين وهزيمة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.
دفاع الأهلي عن ميريح ديميرال
الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!
لم يسلم رباعي الأهلي والهلال، من الانتقادات اللاذعة، إزاء السخرية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، إلا أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، كان بطلًا لأقذع الرسائل الهجومية، والتي قررت إدارة الراقي، التعامل معها بشكل رسمي.
النصر حافظ على علامته الكاملة في دوري روشن، بعد الفوز على الفيحاء، بنتيجة (2-1)، فيما قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أثارت الكثير من الجدل والاختلاف بين خبراء التحكيم، وسط تشكيك حول مدى شرعيتها، فيما تولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+14، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
هذه الركلة لم تمر مرور الكرام، بل تزامن معها تعليقات ساخرة من نجوم الأهلي والهلال، على غرار رياض محرز وميريح ديميرال ومالكوم أوليفيرا، وروبن نيفيش.
تصريح مقتضب من يايسله عن مستقبل كيسييه
عقد الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال يايسله في مؤتمره: "السد فريق جيدًا جدًا على الصعيدين الفني والجماعي، لذا المباراة ستكون صعبة، لكننا متفائلين بتحقيق الفوز".
وأضاف بشأن إمكانية كسر السد لسلسلة انتصارات الأهلي التي بلغت 21 مباراة: "ندرك تمامًا أهمية الحفاظ على هذا الرقم القياسي من الانتصارات المتتالية، لكننا لا نخشى أي شيء في الوقت الحالي".
وانتقل المدرب الألماني للحديث عن مستقبل لاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسييه، موضحًا: "كل ما أستطيع قوله هو إنه لاعب مهم جدًا لنا منذ اليوم الأول داخل الملعب وخارجه".
- Getty Images Sport
فرانك كيسييه يلقي الكرة في ملعب الأهلي بتصريح حول مستقبله
يتعرض لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه للكثير من الانتقادات في الموسم الجاري، بداعي تراجع مستواه.
وبالتزامن مع هذا التراجع، تخرج تقارير تتحدث عن كونه كان يرغب في الرحيل عن قلعة الكؤوس في الميركاتو الصيفي الماضي لولا مطالب الأهلي المالية المبالغ بها، ما أعاق عدة أندية إيطالية عن الظفر بخدماته.
وقد سُئل كيسييه في المؤتمر الصحفي لمباراة السد عن مستقبله، ليعلق: "لست مخولًا بالحديث عن ملف رحيلي، عقدي مع الأهلي متبقي به عدة أشهر، ما بعد ذلك في يد المدرب وإدارة النادي".
- Getty Images Sport
يايسله يرفض المخاطرة بجالينو
كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" عن موقف الجناح البرازيلي جالينو من المشاركة في مواجهة السد، بعدما اكتمل شفاؤه من الإصابة التي لحقت به في أواخر سبتمبر الماضي.
وأكدت الصحفية أن المدير الفني الألماني ماتياس يايسله يرفض الدفع بجالينو أساسيًا في المباراة القارية، ويفضل البدء بصالح أبوالشامات.
"الأهلي أكثر من تضرر من التحكيم"
أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور أن الأهلي أكثر فريق تعرض للظلم التحكيمي خلال الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بعدما تعادل أمام الرياض بهدف لكل منهما.
وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "الأهلي لم تحتسب له ضربة جزاء، وطُرد به لاعب بكارت غير مستحق (زياد الجهني)، لذا هو أكثر من تضرر بالجولة السابعة والرياض استفاد".
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 7 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".