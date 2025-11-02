Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على السد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد للحفاظ على لقبه وهو الذي يحتل الوصافة في ترتيب القسم الشرقي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

بينما يتسلح السد بعامل الأرض والجمهور، لتصحيح المسار وتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعد تعادلين وهزيمة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة السد والأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب جاسم بن حمد.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت الإمارات

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    السد - الأهليالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية وقطر، 20:00 الإمارات    		beIN SPORTS 3جاسم بن حمدحسن العيدروس

  • تشكيل الأهلي المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    التشكيل| 4-2-4
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعزكريا هوساوي - إيبانيز - ميريح ديميرال - علي مجرشي
    خط الوسطزياد الجهني - فرانك كيسييه
    خط الهجومماتيوس - إنزو ميلوت - رياض محرز - إيفان توني
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
القادسية crest
القادسية
القادسية