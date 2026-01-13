أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يرفض طلب ماتياس يايسله .. صفقة محلية على الأبواب وتصعيد أحداث مباراة الأخدود

رفض الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة النادي الأهلي، طلبًا من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهة التعاون المرتقبة، مساء غدٍ الأربعاء.

الأهلي يستضيف التعاون مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الثلاثاء، رفض محرز طلب يايسله، بأخذ قسط من الراحة بعد نهاية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ على أن يعود إلى تدريبات الفريق الأهلاوي، عقب مباراة التعاون.

الصحيفة كشفت عن أن محرز أصر على خوض تدريبات الأهلي، ودخول قائمة المواجهة ضد التعاون؛ بسبب أهمية هذه المباراة الكبيرة، في الحفاظ على أمل الصراع على لقب الدوري.