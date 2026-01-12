من أزمة هتافات نيس إلى قلعة الكؤوس و"صعوبة إقالة ماتياس يايسله" .. مَن هو فابريس بوكيه رئيس الأهلي الجديد؟

بعد أشهر من الحيرة في ملف خليفة رون جورلي في النادي الأهلي، أخيرًا استقرت شركة قلعة الكؤوس على الرئيس التنفيذي الجديد .. من إنجلترا "موطن المغادر" إلى فرنسا حيث فابريس بوكيه.

شركة الأهلي استقرت على المدرسة الفرنسية في الأخير، بعد مزاعم رفض أكثر من اسم محلي خلافة رون جورلي. أبرز من رفضوا هذا المنصب عادل عزت، فهد عيد وعبدالله بترجي، بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي عمار باحكيم من قبل.

أما عن فترة رون جورلي فيمكن أن تعتبرها "فاشلة ناجحة" في الوقت ذاته، حيث توج معه الفريق الأول لكرة القدم بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 لأول مرة في تاريخ النادي، لكن هذا لم يكن شفيعًا له أمام الجماهير، فقبل تحقيق هذا الإنجاز، أقام الجمهور ثورة مطالبًا برحيل الرئيس التنفيذي الإنجليزي، اعتراضًا على تعامله مع ملف الصفقات الجديدة والراحلين.

لكن الآن علينا طي هذه الصفحة، والحديث عن العهد الجديد مع الفرنسي فابريس بوكيه .. فمن هو الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي؟