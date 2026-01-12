Fabrice Bocquet GFX GOAL ONLYGOAL AR
من أزمة هتافات نيس إلى قلعة الكؤوس و"صعوبة إقالة ماتياس يايسله" .. مَن هو فابريس بوكيه رئيس الأهلي الجديد؟

تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد للأهلي فابريس بوكيه..

بعد أشهر من الحيرة في ملف خليفة رون جورلي في النادي الأهلي، أخيرًا استقرت شركة قلعة الكؤوس على الرئيس التنفيذي الجديد .. من إنجلترا "موطن المغادر" إلى فرنسا حيث فابريس بوكيه.

شركة الأهلي استقرت على المدرسة الفرنسية في الأخير، بعد مزاعم رفض أكثر من اسم محلي خلافة رون جورلي. أبرز من رفضوا هذا المنصب عادل عزت، فهد عيد وعبدالله بترجي، بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي عمار باحكيم من قبل.

أما عن فترة رون جورلي فيمكن أن تعتبرها "فاشلة ناجحة" في الوقت ذاته، حيث توج معه الفريق الأول لكرة القدم بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 لأول مرة في تاريخ النادي، لكن هذا لم يكن شفيعًا له أمام الجماهير، فقبل تحقيق هذا الإنجاز، أقام الجمهور ثورة مطالبًا برحيل الرئيس التنفيذي الإنجليزي، اعتراضًا على تعامله مع ملف الصفقات الجديدة والراحلين.

لكن الآن علينا طي هذه الصفحة، والحديث عن العهد الجديد مع الفرنسي فابريس بوكيه .. فمن هو الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي؟

  • كما عرفه الأهلي .. السيرة الذاتية لفابريس بوكيه

    هنا الأهلى كفى ووفى في أعلانه بشأن السيرة الذاتية لرئيسه التنفيذي الجديد، مؤكدًا خبراته الواسعة في إدارة الأندية الفرنسية، والتي بدأت قبل 15 عامًا.

    في الإعلان، كتب الأهلي: "فابريس بوكيه قيادي تنفيذي في كرة القدم ومتخصص في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات. خبير في إعادة هيكلة الأندية، والاستدامة المالية والنمو التجاري واستراتيجيات أندية كرة القدم، حيث يجمع خبرة الاستشارات الاحترافية والقيادة التنفيذية".

    أما عن مناصبه السابقة فهي: رئيس تنفيذي لنادي نيس، عضو مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين، رئيس تنفيذي لنادي لوريان، شريك ومسؤول عن عمليات كرة القدم في شركة "بورتاس" للاستشارات، ومدير الاستراتيجية في شركة "ماكنزي أند كومباني".

    نيس من التاسع إلى الخمسة الأوائل

    بالحديث عن مدى الاستقرار الذي حققه مع نادي نيس على مستوى الفريق الأول، فبينما كان يتأرجح بين صعود إلى المراكز الخمسة الأولى في جدول ترتيب الدوري الفرنسي وهبوط إلى المراكز السابع والتاسع وما تحت ذلك، مع قدوم بوكيه كرئيس تنفيذي في سبتمبر 2022، استقرت الأوضاع لحد كبير.

    صحيح أنه في الموسم الأول لفابريس بوكيه مع نيس (2022-2023)، اختتم موسمه محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي إلا أن ثمار عمله تم حصدها بدايةً من الموسم الثاني، حيث حافظ وقتها الفريق على احتلال المركز الخامس في موسمين متتاليين (2023-2024) و(2024-2025)، وهو ما يكن قادرًا على الحفاظ عليه في السنوات القليلة التي سبقت قدوم بوكيه.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-NICEAFP

    اقتصاد الأهلي في "يد أمينة"

    بالانتقال للحديث عن الجوانب الاقتصادية التي عانى منها الأهلي على مدار سنوات، حيث كان يخرج من كبوة الديون إلى قضايا أمام الاتحاد الدولي وغيرها من القضايا المحلية، لكن يبدو أنه سيجد ضالته في فابريس بوكيه..

    الرئيس التنفيذي الجديد للراقي هو رجل حاصل على جائزة "Choiseul Sud" في عام 2023، والتي تُمنح لأفضل 100 رائد أعمال شاب في مجالات مختلفة – تحت عمر الـ40 – قادرين على إحداث طفرة اقتصادية، وقد نالها بوكيه عن دوره في المجال الرياضي الفرنسي، والاستراتيجية المالية الناجحة التي أدارها بها نيس سواء كرئيس تنفيذي أو حتى رئيس النادي بعدما تولى هذا المنصب في منتصف عام 2025.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LYONAFP

    قضايا التحكيم .. واقعة "داعش" أبرزها

    الموسم الحالي يشهد اعتراضات واسعة من جمهور الأهلي على القرارات التحكيمية في دوري روشن السعودي 2025-2026.

    آخر تلك الاعتراضات كانت أمام الأخدود قبل أيام قليلة، حيث انتصر الراقي بهدف نظيف، لكن الحكم السعودي خالد الطريس ألغى هدفين آخرين للفريق، مشكوك في صحتهما بنسبة كبيرة، وهو ما دفع الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، للاعتراض عبر المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، وكذلك التقارير تؤكد تحرك إدارة النادي ضد الحكم بشكوى رسمية.

    والآن .. ماذا عن موقف فابريس بوكيه مع الحكام خلال فترة عمله في نيس؟

    الرئيس التنفيذي الفرنسي ليس هو بالرجل الذي يخرج محملًا التحكيم سوء نتائج فريقه، رغم معاناة نيس في الموسم الجاري، إذ يركز على أخطاء فريقه ومستواه في المقام الأول.

    بالأساس لا توجد خلال مسيرته في العمل الرياضي واقعة هجوم مباشر على الحكام، لكنه كذلك صاحب واقعة شهيرة في أكتوبر 2025..

    في 18 أكتوبر 2025، استضاف نيس فريق ليون ضمن مباريات الدوري الفرنسي، في لقاء حسمه أصحاب الأرض بنتيجة (3-2)، وبعد المباراة خرج بوكيه مهاجمًا طاقم تحكيم اللقاء، لكن ليس لأخطاء فنية في اللقاء، إنما لإيقاف المباراة بعد هتافات الجماهير.

    حكم المباراة جيروم بريسارد أوقف المباراة في الدقيقة 87، بعدما ظن أن هتافات جماهير نيس كانت موجهة ضد المثليين جنسيًا، في وقت كانت مناهضة للإرهاب وتنظيم "داعش"، حيث يُطلق الهتاف نفسه على مدار 14 عامًا مضت، على خلفية حادثة كورنيش "بروميناد ديزونغليه" التي راح ضحيتها عدد من المدنيين الفرنسيين عام 2016.

    تلك الحادثة، دفعت فابريس بوكيه للهجوم على حكم المباراة، قائلًا: "ما حدث غير مقبول. الهتاف كان احترامًا لضحايا 14 يوليو وعائلاتهم ومدينة نيس بأكملها. لقد مررنا بلحظات صعبة للغاية، ولم يكن على الحكم أن يوقف المباراة ولا أن يهدد بإلغائها إذا لم تتوقف الهتافات".

    وأضاف حينها: "سنتخذ الإجراءات اللازمة مع الاتحاد الفرنسي لكرة لقدم ومدير التحكيم، لضمان عدم تكرار ما حدث!".

    وقد اعتذر مدير التحكيم في الدوري الفرنسي أنتوني جوتييه لنادي نيس وجماهيره على تصرف الحكم وسوء فهمه.

    دون ذلك لا توجد وقائع مثيرة أو تصريحات من بوكيه ضد الحكام.

  • FBL-EUR-C3-NICE-BRAGAAFP

    إقالة ماتياس يايسله معه لن تكون سهلة .. دعم فرانك هايس حتى الرمق الأخير

    بعدما احتل المركز الخامس بشكل ثابت على مدار الموسمين الماضيين، تراجع نيس بشكل ملحوظ في الموسم الجاري، حيث يحتل حاليًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة فقط مع مرور 17 جولة.

    تسع هزائم وثلاثة تعادلات دفعت المدير الفني فرانك هايس، بحسب المصادر الفرنسية، لعرض التقدم باستقالته على إدارة النادي، بحثًا عن مخرج لانتشال الفريق.

    لكن وقتها خرج فابريس بوكيه في تصريحات رسمية معلنًا دعمه للمدرب حتى الرمق الأخير، مؤكدًا أن إقالة هايس ليست الحل، رافضًا سياسة تقديم المدرب كضحية.

    سياسة بوكيه ترفض الحلول السهلة، إنما يركز على تصحيح الأخطاء الجماعية للفريق في المقام الأول، ومحاسبة المجموعة بالكامل، ومن ثم الاتجاه لرحيل المدير الفني.

    وهو ما حدث بالفعل، قبل أن تدفع النتائج النادي لإقالة هايس في ديسمبر الماضي، وهو الشهر ذاته الذي شهد رحيل فابريس بوكيه عن منصبه كرئيس للنادي ورئيس تنفيذي في الوقت ذاته.

    وهنا رسالة لمن يظن أن سوء النتائج في دوري روشن قد يؤول لإقالة الألماني ماتياس يايسله من منصب المدير الفني للأهلي، كما طالب الجمهور في فترة من الفترات، ففابريس بوكيه لا يتبع هذا الفكر!

