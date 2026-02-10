أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يكشف سر عدم رحيله.. رسالة والد صالح أبو الشامات للجمهور وحسم مصير نجم الفريق ضد الشباب

الوحدة لم يأبه لقوة جدة: تصرف ماتياس يايسله مع نجم الأهلي يثير الجدل وشمس رياض محرز الآسيوية "تخفت"

رفضت كرة القدم أن تبتسم لأي من الطرفين؛ في واحدة من أكثر المباريات ترقبًا بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه المباراة الأكثر ترقبًا بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، جاءت مخيبة للآمال بكل ما تحمله من معاني؛ لتنتهي بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الآسيوية.

عين على الحكم | مسك ودفع .. وفغاني يتجاهل ركلة جزاء للأهلي أمام الوحدة!

أثار الحكم الأسترالي علي رضا فغاني الجدل، أثناء مباراة الأهلي ضد الوحدة الإماراتي؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

في هذا التقرير؛ تُقدم لكم النسخة العربية من موقع "جول"، كل ما تريدون معرفته؛ عن جدول مباريات ومجموعة النادي الأهلي، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.