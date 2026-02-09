Goal.com
أحمد فرهود

الوحدة لم يأبه لقوة جدة: تصرف ماتياس يايسله مع نجم الأهلي يثير الجدل وشمس رياض محرز الآسيوية "تخفت"

قمة آسيوية مُخيبة للآمال..

رفضت كرة القدم أن تبتسم لأي من الطرفين؛ في واحدة من أكثر المباريات ترقبًا بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه المباراة الأكثر ترقبًا بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، جاءت مخيبة للآمال بكل ما تحمله من معاني؛ لتنتهي بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الآسيوية.

وبين طموح "الراقي" في العودة إلى جدة بالنقاط الثلاث، وصمود "أصحاب السعادة" على أرضهم؛ سادت لغة الدفاع والتحفظ بين الناديين طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة فقط في النهاية.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي والوحدة إلى النقطة 14؛ حيث يحتل العملاق الجدّاوي "وصافة" جدول الترتيب مؤقتًا، بفارق الأهداف عن النادي الإماراتي "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الأهلي مع مستضيفه الوحدة، مساء اليوم الإثنين.

    الوحدة.. النادي الذي "أحرج" عملاقي جدة

    لا خلاف على قيمة نادي الوحدة الكبيرة، في كرة القدم الإماراتية؛ حيث يضم في صفوفه، عددًا من اللاعبين المحليين والأجانب المميّزين.

    لكن رغم ذلك؛ لا يُمكن مقارنة نجوم الوحدة مع نظرائهم في الأندية السعودية عامة، أو عملاق جدة الأهلي خاصة.

    هذه الفوارق الكبيرة، سواء الفنية أو المادية - القيمة السوقية -؛ لم يأبه لها "أصحاب السعادة"، خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الوحدة عذب ثنائي جدة الكبير الاتحاد والأهلي، في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية؛ وذلك بالفوز على الأول، والتعادل مع الثاني.

    وفيما يلي.. نتائج الوحدة ضد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2025-2026:

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري: الوحدة (2-1) الاتحاد.

    * الجولة السابعة من مرحلة الدوري: الوحدة (0-0) الأهلي.

    وبعيدًا عن النتيجة؛ فقد أظهر فريق الوحدة الأول لكرة القدم ندية كبيرة في المستوى، سواء أمام الاتحاد أو الأهلي.

    الأهلي.. لا لبذل الجهد الكبير ضد الوحدة!

    يُعاني فريق الأهلي الأول لكرة القدم من ضغط مباريات كبير، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك في ظل منافسته على كافة الألقاب، سواء المحلية أو القارية.

    هذا الضغط جعل الأهلي، بقيادة مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ يسعى لتوفير مجهود لاعبيه في بعض المباريات، التي لا يكون تأثير فقدان النقاط فيها "خطيرًا".

    نعم.. الأهلي دفع بكل "عناصره الأساسية" ضد الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين؛ في محاولة للفوز وتحسين ترتيبه بمراكز المقدمة في مرحلة الدوري، إن أمكن.

    إلا أنه لا يُمكن نسيان أن الفريق الأهلاوي، حجز بطاقة التأهُل أساسًا إلى دور الـ16 من المسابقة الآسيوية؛ بغض النظر عن نتيجة لقاء الوحدة، الذي لُعِب مساء اليوم.

    ومن هُنا.. ظهرت كتيبة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ كما ولو كانت لا تُريد أن تبذل جهدًا كبيرًا - حتى مع الرغبة في الفوز -، في ظل ضغط المباريات.

    ويستعد الأهلي لمواجهة نارية ضد نادي الشباب، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    تراجُع تأثير رياض محرز "الآسيوي"

    عندما توّج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ كان تأثير النجم الجزائري رياض محرز واضحًا وبشدة، منذ مرحلة الدوري.

    وما يزال محرز يُساهم مع الأهلي قاريًا، في الموسم الحالي 2025-2026؛ إلا أن تأثيره لم يعد مثل العام الرياضي الماضي، وهو ما يخشى جمهور الفريق الأول أن يكون سببًا في عدم الحفاظ على اللقب.

    * محرز بعد 7 جولات من مرحلة الدوري بالبطولة القارية 2024-2025:

    - مباريات: 7.

    - مساهمات تهديفية: 10.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 6.

    * محرز بعد 7 جولات من مرحلة الدوري بالبطولة القارية 2025-2026:

    - مباريات: 6.

    - مساهمات تهديفية: 4.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وخرج محرز من مباراة الأهلي والوحدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ دون أي مساهمة تهديفية، سواء تسجيل أو صناعة.

    تعامُل ماتياس يايسله مع نجمه يثير الجدل!

    رغم دخوله قائمة النادي الأهلي، لأول مرة منذ 10 يناير 2026؛ إلا أن المدير الفني الألماني الشاب ماتياس ياسله، واصل "تجاهُل" الصفقة البرازيلية الجديدة ريكاردو ماتياس.

    وتعاقد الأهلي مع ماتياس، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمًا من صفوف النادي البرازيلي إنتر ناسيونال، مقابل 10 ملايين يورو.

    وفور انضمامه إلى الأهلي؛ لعب النجم البرازيلي 7 دقائق في مواجهة الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    بعدها.. تم استبعاد اللاعب عن قائمة الأهلي تمامًا، في 7 مباريات متتالية؛ حتى تم استدعائه ضد الوحدة الإماراتي، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وتواجد ماتياس على دكة بدلاء الأهلي ضد الوحدة؛ قبل أن يستعين به يايسله في الدقيقة 89، ليثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات في الشارع السعودي.

    وأساسًا.. الأهلي كان ضامنًا التأهُل إلى ثمن النهائي الآسيوي، بالإضافة إلى أن الفريق لعب بدون ضغوطات كبيرة سواء نفسيًا أو بدنيًا؛ الأمر الذي كان يجعل مشاركة ريكاردو ماتياس لدقائق أكثر، أمرًا طبيعيًا.

    لذلك.. عدم منح ريكاردو دقائق عديدة ضد الوحدة؛ يجعلنا نشك في أن الأمر يتعلق بتجهيزه بدنيًا - كما قال المدير الرياضي روي بيدرو باراز -، وإنما لعدم قناعة يايسله الفنية به.

