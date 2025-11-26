أخبار الأهلي اليوم | أغاني علي مجرشي تُشعل تدريبات الراقي .. والقادسية يفقد أحد أهم عناصره في كأس الملك!

تتصاعد المخاوف داخل معسكر القادسية بشأن جاهزية المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، يوم الجمعة، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما عاودته آلام الإصابة في الكاحل خلال التدريبات الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" ينتظر الجهاز الفني بقيادة ميشيل جونزاليس نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، بعدما شعر بانزعاج جديد في موضع الإصابة التي لحقت به سابقًا، ما أثار الشكوك حول إمكانية دخوله قائمة اللقاء.

وكان كينيونيس، صاحب الـ28 عامًا، قد عاد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية عقب إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة الحزم في دور الـ16 من البطولة، وهي الإصابة التي أبعدته عن لقاء الأهلي في الجولة الماضية من دوري روشن، إضافة إلى مواجهتي التعاون والخلود في الدوري.

ورغم الغيابات، قدم كينيونيس أرقامًا مميزة هذا الموسم؛ إذ شارك في 9 مباريات في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، منها 6 في الدوري و3 في كأس الملك، ما يجعل غيابه المحتمل ضربة قوية للفريق الشرقي قبل موقعة الحسم.

وتحمل مواجهة الجمعة أهمية مضاعفة، إذ ستكون الثالثة بين الفريقين هذا الموسم؛ حيث تفوق الأهلي في المباراتين السابقتين، الأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 5–1، والثانية في دوري روشن بنتيجة 2–1، ما يزيد من رغبة القادسية في رد الاعتبار وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.