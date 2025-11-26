Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الأهلي اليوم | أغاني علي مجرشي تُشعل تدريبات الراقي .. والقادسية يفقد أحد أهم عناصره في كأس الملك!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League

    القادسية يفقد أحد أهم عناصره قبل مواجهة الأهلي

    تتصاعد المخاوف داخل معسكر القادسية بشأن جاهزية المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، يوم الجمعة، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما عاودته آلام الإصابة في الكاحل خلال التدريبات الأخيرة.

    وبحسب صحيفة "الرياضية" ينتظر الجهاز الفني بقيادة ميشيل جونزاليس نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، بعدما شعر بانزعاج جديد في موضع الإصابة التي لحقت به سابقًا، ما أثار الشكوك حول إمكانية دخوله قائمة اللقاء.

    وكان كينيونيس، صاحب الـ28 عامًا، قد عاد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية عقب إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة الحزم في دور الـ16 من البطولة، وهي الإصابة التي أبعدته عن لقاء الأهلي في الجولة الماضية من دوري روشن، إضافة إلى مواجهتي التعاون والخلود في الدوري.

    ورغم الغيابات، قدم كينيونيس أرقامًا مميزة هذا الموسم؛ إذ شارك في 9 مباريات في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، منها 6 في الدوري و3 في كأس الملك، ما يجعل غيابه المحتمل ضربة قوية للفريق الشرقي قبل موقعة الحسم.

    وتحمل مواجهة الجمعة أهمية مضاعفة، إذ ستكون الثالثة بين الفريقين هذا الموسم؛ حيث تفوق الأهلي في المباراتين السابقتين، الأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 5–1، والثانية في دوري روشن بنتيجة 2–1، ما يزيد من رغبة القادسية في رد الاعتبار وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

  Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League

    إقبال جماهيري كبير على مباراة الأهلي والقادسية

    تشهدت مباراة الأهلي ضد القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إقبالًا جماهيريًا مبكرًا، بعد أن أعلنت الجهات المنظمة عن بيع 12 ألف تذكرة، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

    ويأتي هذا الإقبال الكبير قبل أيام من المواجهة المرتقبة، التي تجمع الفريقين في صراع حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وسط توقعات بامتلاء مدرجات الملعب بالكامل مع اقتراب موعد المباراة.

    ومن المتوقع أن يتم بيع باقي التذاكر خلال غدًا الخميس، قبل مواجهة الراقي ضد القادسية المقرر لها الجمعة.

  • علي مجرشي يشعل أجواء التدريبات بالأغاني

    أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته في الصالة الرياضية "الجيم" اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة القادسية المقبلة.

    وحرص جميع اللاعبين على خوض التدريبات بتركيز، من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وقام الظهير الأيمن علي مجرشي بإشعال الأجواء في التدريبات، وذلك بعدما قام بتشغيل الأغاني عبر مكبرات الصوت، الأمر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    يخوض فريق الأهلي موسمًا متناقضًا على مختلف الأصعدة، إذ افتتح مشواره في 2025-2026 بتحقيق أول ألقابه هذا العام بعد التتويج بكأس السوبر السعودي، في انطلاقة منحت جماهيره كثيرًا من التفاؤل.

    لكن على الرغم من البداية القوية، يمر الأهلي بتذبذب واضح في أداءه خلال منافسات دوري روشن السعودي، حيث جمع الفريق 19 نقطة من 9 مباريات، محققًا 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات، في نتائج لم ترضِ طموحات جماهيره الباحثة عن المنافسة على لقب الدوري.

    قاريًا، قدم الراقي مستويات متفاوتة في دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي إلى فوز كبير بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعثر بالتعادل 2-2 أمام الدحيل في الجولة الثانية. وعاد الأهلي ليحقق انتصارين مهمين على الغرافة والسد، ثم سقط أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد في الجولة الخامسة ليعقّد حساباته في المجموعة.

    وبعيدًا عن الدوري والآسيوية، واصل الأهلي حضوره المحلي بنجاح بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بينما ودّع بطولة الإنتركونتيننتال عقب خسارته 1-3 أمام بيراميدز المصري.

    حصاد الأهلي رقميًا هذا الموسم:

    عدد المباريات: 19

    الانتصارات: 12

    التعادلات: 5

    الهزائم: 2

    الأهداف المسجلة: 45

    الأهداف المستقبلة: 21

