أخبار الأهلي اليوم | سب نجم الراقي بسبب النصر .. تحديد موعد مواجهة القادسية في كأس الملك وعودة جالينو

موعد مواجهة الأهلي والقادسية في كأس الملك
حددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مواجهات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وتقرر أن يلتقي الأهلي بالقادسية في 28 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
جالينو يعود بعد غياب طويل
أصبح الجناح البرازيلي جالينو جاهزًا للمشاركة في المباريات من جديد بعد غياب عن الملاعب استمر من أواخر سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن يشارك جالينو بشكل تدريجي خلال مواجهة السد المقبلة، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
الجناح الأيسر البرازيلي ويندرسون جالينو تعرض للإصابة، قبل مباراة فريقه الأهلي ضد ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
وبسبب هذه الإصابة.. غاب جالينو عن مباراة ناساف كارشي؛ ثم عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد الهلال، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وعاد جالينو للمشاركة مع الفريق الأهلاوي مجددًا؛ وذلك في مواجهة بيراميدز المصري، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال.
لكن النجم البرازيلي تعرض للانتكاسة في مواجهة بيراميدز؛ حيث شارك لمدة 30 دقيقة فقط، قبل أن يتم استبداله، ومن وقتها يغيب عن الملاعب.
توابع مواجهة الأهلي والرياض
طلب بنقل مباراة الأهلي ضد الاتفاق إلى اليونان .. المتحدث الرسمي للراقي ينفجر غضبًا بعد التعادل أمام الرياض
عبر ماجد الفهمي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي، خلال مباراة فريقه ضد الرياض، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
الفهمي انتقد لجنة الحكام بشدة، بسبب اختياراتها وأداء الحكام في مباريات الأهلي، على الرغم من أنه اجتمع بها من قبل.
رفض توجيه أصابع الاتهام للتحكيم! .. مدير الأهلي الرياضي يحرج مسؤولي النادي ويحدد شروط العودة للمنافسة
غضب كبير ساد بين مسؤولي النادي الأهلي؛ بسبب قرارات الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أدار المواجهة ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم.
ورغم غضب الإدارة الأهلاوية؛ إلا أن المدير الرياضي للنادي روي بيدرو باراز رفض تحميل التحكيم مسؤولية التعادل، كاشفًا عن الأسباب الحقيقية للسقوط الجديد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أزمة مفاجئة .. الرابطة السعودية تمنع لاعب الاتحاد المعار إلى الرياض من المشاركة ضد الأهلي و"السبب غامض"!
يوم بعد آخر.. تظهر بعض القضايا "الغريبة" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط غموض بشأن المتسبب فيها.
آخر هذه القضايا؛ تلك المتعلقة بمباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الرياض، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
الأهلي والرياض | "مدرسة الوسطى" تكشف فقر ماتياس يايسله التكتيكي .. ومحمد نور لم يكن حاقدًا عليك يا رياض محرز
لم يعد غريبًا الآن، أن نُشاهد سقوط فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الأهلي منذ بداية مسابقة الدوري في الموسم الرياضي الحالي، وهو يقدّم مستوياتٍ مخيبة للغاية؛ حيث أنه إما يفوز بصعوبة كبيرة، أو يسقط في فخ التعادل.
والأمر المشترك للفريق الأهلاوي، سواء فاز بصعوبة أو سقط في فخ التعادل؛ هو أنه لا يجد الحلول "التكتيكية" الكافية، فوق أرضية الملعب.
عين على الحكم | حقيقة ظلم الأهلي والرياض معًا .. قرارات رادي أوبرينوفيتش جاءت مهزوزة ولكن!
شهدت مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضد نادي الرياض، الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل؛ بقيادة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش.
الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام فريق الرياض الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأهلاوي إلى النقطة 13، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما حصد الرياض نقطته السابعة في "المركز الثاني عشر"، مؤقتًا.