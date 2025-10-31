رفض توجيه أصابع الاتهام للتحكيم! .. مدير الأهلي الرياضي يحرج مسؤولي النادي ويحدد شروط العودة للمنافسة

شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مجموعة من اللقطات التحكيمية الجدلية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: احتساب "ركلة جزاء" للأهلي في الدقيقة 89؛ بعد لمس مدافع الرياض محمد الخيبري، الكرة بيده داخل منطقة الـ18.

* ثانيًا: احتساب "ركلة جزاء" للرياض في الدقيقة 90+6؛ بعد ضرب ظهير الأهلي عبدالإله الخيبري، لقدم المهاجم السنغالي مامادو سيلا.

* ثالثًا: إشهار "كارت أحمر مباشر" في وجه نجم الأهلي زياد الجهني في الدقيقة 90+13؛ بعد منعه انفراد مهاجم الرياض مامادو سيلا، بمرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وإلى جانب هذه اللقطات.. طالب الأهلي بمجموعة من "ركلات الجزاء" الأخرى، التي لم تحتسب في المباراة؛ أبرزها تلك التي جاءت في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد سقوط المدافع البرازيلي روجر إيبانيز داخل منطقة الـ18 لنادي الرياض.