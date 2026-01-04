Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | روسينيور وفاريولي يتحدثان عن خلافة ماريسكا بين الغموض ونفي قاطع .. وموهبة المغرب مرشح لخلافة محمد صلاح
موهبة إنتر إلى راسينج
في ظل حالة عدم الرضا من قبل مسؤولي إنتر عن عدد الدقائق التي يشارك بها موهبة النادي فالنتين كاربوني مع نادي جنوى، تقرر قطع إعارته.
وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن مسؤولي النيراتزوري قرروا إعارة كاربوني في يناير الجاري إلى نادي راشينج دي أفيلانيدا، مشيرًا إلى أن العقد لن يتضم خيار الشراء، في ظل التمسك بعودته من جديد للنادي.
روسينيور يعلق على خلافة ماريسكا
عقب التعادل بالأمس أمام لانس (1-1)، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي، سُئل ليام روسينيور؛ المدير الفني لستراسبورج، عن التقارير التي تتحدث عن خلافته لإنزو ماريسكا؛ المدير الفني المقال لتشيلسي.
في هذا الشأن، علق روسينيور: "ستراسبورج مدينة جميلة وشعبها رائع، والنادي كذلك، هنا كل شيء أعجبني. أداء اللاعبين أيضًا مذهل، أتمنى الأفضل حقًا لهذا النادي".
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت مواجهة نيس هي الأخيرة لي هنا أم لا، ففي الحياة لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".
فاريولي لخلافة ماريسكا؟ .. مدرب بورتو يحسم الجدل
أحد الأسماء التي ارتبطت بتشيلسي كذلك منذ إقالة إنزو ماريسكا، كان فرانشيسكو فاريولي؛ المدير الفني لبورتو، لكنه كان حاسمًا في موقفه.
مدرب بورتو قال للصحفيين: "سأبقى هنا بالتأكيد، ليس هناك أي شك في ذلك نهائيًا، فالرحيل في منتصف الموسم أمر لم يكن مطروحًا أبدًا. أنا ملتزم مع بورتو".
تشابي ألونسو يتحدث عن مستقبل رودريجو
مع دخول الميركاتو الشتوي لعام 2026، يكثر الجدل في ريال مدريد، تحديدًا حول مصير البرازيلي رودريجو؛ في ظل الحديث عن إمكانية رحيله بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة.
وبالتزامن مع الحديث عن امتلاك رودريجو تحديدًا عدة عروض إنجليزية، خرج تشابي مشيدًا بالجناح البرازيلي في ظل غياب الفرنسي كيليان مبابي للإصابة، قائلًا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: "رودريجو يمكنه اللعب في أي من مراكز الهجوم، وحاليًا يعيش فترة رائعة بعد خوضه لثلاث أو أربع مباريات. لدينا بالفعل عدة خيارات كبدلاء لمبابي، وهو واحد منهم"، وهو ما فسره البعض بتمسك المدرب الإسباني به.
نابولي يسعى لصفقة جديدة مع مانشستر يونايتد
بعد خطف راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، يسعى نابولي للصفقة جديدة مع النادي الإنجليزي، هذه المرة بشأن لاعب الوسط كوبي ماينو.
بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن نابولي مهتم بالفعل بصاحب الـ20 عامًا، لكن الجوانب المالية قد تعيق الصفقة، إذا لم يتخل النادي عن بعض لاعبيه.
وجاء الجناح الهولندي نوا لانج على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
موهبة المغرب مرشح لخلافة محمد صلاح
أكد موقع "TEAMtalk" أن ليفربول يراقب عن كثب الجناح المغربي الشاب عثمان معما؛ محترف واتفورد، لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأشار الموقع إلى حضور كشافة ليفربول بالفعل لمواجهات واتفورد، لمتابعة صاحب الـ20 عامًا عن قرب ومدى تطوره.
مستغلًا علاقة وكيله بثلاثي الفريق .. الاتحاد يبدأ التفاوض مع روبن نيفيش لضمه من الهلال!
أشعل نادي الاتحاد الميركاتو الشتوي، ودخل في مفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ودخل نيفيش في الفترة الحرة بعقده مع الهلال، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الزعيم، حيث ينتهي العقد في صيف 2026.
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة شركة نادي الاتحاد، قد دخلت في محادثات أولية مع وكيل أعمال روبن نيفيش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.
وأضافت الصحيفة أن تحرك الاتحاد جاء في ظل عدم توصل الهلال لاتفاق مع نيفيش، من أجل تجديد عقده مع الفريق، ليفتح الباب أمام رحيل عن الفريق الأزرق.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد مع نيفيش، سواء بالنجاح أو برفض اللاعب الانتقال إلى العميد.
وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد تسعى لاستغلال ارتباط روبن نيفيش بوكيل أعمال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى مواطنه دانيلو بيريرا قبل الدفاع، وأيضًا البرازيلي فابينيو لاعب الوسط لتسهيل التفاوض مع روبن نيفيش للحصول على خدماته.
ويرتبط نيفيش بجانب ثلاثي الاتحاد بالشركة التي يمتلكها البرتغالي جورج مينديش وكيل الأعمال الشهير، وهي التي تتولى تسويق الرباعي وتقديم العروض لهم، بجانب التواصل مع الأندية بالنيابة عنهم.
ولذلك فإن الاتحاد يُريد أن يستغل هذا الأمر لصالحه في التفاوض مع روبن نيفيش، من أجل إقناعه بترك الهلال والانتقال إلى النمور بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
