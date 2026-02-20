(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | إريك جارسيا يوضح حقيقة عرض كومو وباريس سان جيرمان يستهدف هالاند
جارسيا يعترف بعرض كومو
اعترف مدافع برشلونة إريك جارسيا مع "راديو كاتالونيا" عن اقترابه من الرحيل إلى صفوف كومو لولا تدخل مدرب النادي الكتالوني هانز فليك.
وأوضح جارسيا أن مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لعبت دورًا في تغير حظوظه مع البلوجرانا، وأن حديثه مع فليك أقنعه بالاستمرار في برشلونة.
آرسنال يعلن تجديد عقد ساكا
أعلن آرسنال عبر حساباته الرسمية عن توقيع نجمه بوكايا ساكا على عقد جديد طويل الأمد، والذي تبلغ مدته 5 سنوات كما كشف "فابريزيو رومانو".
باريس يستهدف هالاند
استفسر باريس سان جيرمان مؤخرًا عن وضعية إرلينج هالاند في مانشستر سيتي، وخططه بخصوص عقده طويل الأمد مع النادي الإنجليزي بحسب "تيم توك".
ويملك هالاند عقدًا حتى 2034 مع سيتي، وبحسب التقرير، إذا غادر مانشستر فستكون وجهته نحو الدوري الإسباني، حيث ارتبط أكثر من مرة مع برشلونة.
تحرك أمريكي نحو كوتينيو
عقب أن قرر فسخ عقده مع ناديه فاسكو دا جاما بسبب تهديدات الجمهور، بدأ فيليبي كوتينيو في البحث عن فريقه الجديد، وسط ربط بعروض أمريكية.
وذكرت "آس" أن أبرز المهتمين بضم نجم برشلونة وليفربول السابق هو لوس أنجلوس جالاكسي الذي ينافس في الدوري الأمريكي، ويريد استغلال وضعيته كلاعب مجاني.
صراع إنجليزي للتعاقد مع سعود عبدالحميد.. وتفاصيل مثيرة في "اتفاقية لانس وروما"
